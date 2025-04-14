Французское судно обеспечения Jacques Stosskopf (A726) отправилось на свои первые ходовые испытания из порта Сен-Назер.

9 апреля судно Jacques Stosskopf (A726), второе из четырех новых судов обеспечения, строящихся для ВМС Франции, вышло из Сен-Назера на свои первые ходовые испытания. Об этом 14 апреля сообщает портал Defence24. Напомним, суда обеспечения не предназначены для непосредственного участия в боевых действиях, и поэтому имеют лёгкое оборонительное вооружение.

Фото: Chantiers de l'Atlantique

Данное подразделение создается в рамках франко-итальянской программы LSS (Logistic Support Ship), реализуемой Европейской организацией по сотрудничеству и взаимодействию в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation sur l’Armement).

Результатом этой программы станет проектирование, строительство и материально-техническое обеспечение крупных судов обеспечения для ВМС Франции и Италии. Четыре из них присоединятся к ВМС Франции в рамках программы FLOTLOG (Логистический флот), а три войдут в состав ВМС Италии.

Для строительства французских судов обеспечения, известных как BRF (Bâtiment ravitailleur de force), был сформирован специальный консорциум, в состав которого вошли национальные судостроительные компании Naval Group и Chantiers de l’Atlantique из Сен-Назера. Последняя поручила итальянскому судостроительному концерну Fincantieri построить носовые части всех четырех французских кораблей.

В случае с Jacques Stosskopf первые конструкции носовой части были смонтированы 1 февраля 2022 года на верфи Fincantieri в Кастелламаре-ди-Стабия недалеко от Неаполя. Закладка киля этого судна состоялась 6 декабря 2022 года. Строительство кормовой части началось 12 декабря 2023 года на верфи Chantiers de l’Atlantique. Носовая часть судна, построенная компанией Fincantieri, была поставлена в сухой док в Сен-Назере 20 апреля 2024 года. корабль был спущен на воду 19 августа 2024 года.

Модель французского судна обеспечения, представленная на выставке Euronaval 2024; видны детали конструкции этих судов

По информации, предоставленной Европейской организацией по сотрудничеству в области вооружений, в ближайшие дни корабль пройдет серию морских испытаний, которые проведет экипаж в присутствии представителей OCCAR, DGA и военно-морских сил США. Их целью станет проверка соответствия систем и бортового оборудования требованиям заказчика. Затем пройдут дополнительные морские испытания в Атлантическом океане и Средиземном море, после чего судно вернется в порт приписки в Тулоне на юге Франции. Передача судна получателю запланирована на конец текущего года.

Суда обеспечения флота класса BRF в первую очередь предназначены для снабжения других судов мазутом, авиационным топливом, пресной водой, продовольствием, запасными частями и боеприпасами. На передней палубе можно разместить различные контейнеры, перемещение которых осуществляется отдельным палубным краном. Французские суда обеспечения могут перевозить 1300 м³ топлива и 1500 тонн других грузов.

Полное водоизмещение этих кораблей составляет 31 000 т, а размеры корпуса — 194×27,4×9 м. Благодаря дизель-электрической силовой установке, состоящей из двух дизельных двигателей MAN 12V32/44CR мощностью по 7200 кВт каждый и двух таких же двигателей MAN 8L32/44CR мощностью по 4800 кВт каждый, они развивают максимальную скорость 20 узлов и запас хода 8000 морских миль. Постоянный экипаж составляет 167 человек, возможна посадка на борт еще 60 человек.

Суда обеспечения класса BRF — это крупные корабли полным водоизмещением 31 000 тонн. Они будут использоваться для поставок топлива и других грузов на крупнейшие корабли ВМС США, включая атомные авианосцы.

Для обороны французские подразделения были вооружены двумя 40-мм пушками Thales/Nexter RapidFire и таким же количеством зенитных ракетных установок малой дальности SIMBAD RC. Благодаря ангару и посадочной площадке корабль сможет принимать пилотируемый вертолет SA365 Dauphin или H160M Guépard, а также беспилотный винтокрылый аппарат VSR700.