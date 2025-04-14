В Австралии и Новой Зеландии пользователи Netflix теперь могут протестировать новую функцию поиска фильмов на базе искусственного интеллекта от OpenAI.

Американский стриминговый гигант Netflix планирует в будущем модернизировать свой поиск с помощью функций искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Netflix сотрудничает с OpenAI для разработки новой функции поиска на базе ИИ.







Некоторые пользователи Netflix в Австралии и Новой Зеландии уже могут протестировать эту функцию. Принять участие в тестировании может любой желающий на добровольной основе.

Новый поиск на основе искусственного интеллекта должен позволить находить контент не только по названию, но и на основе настроения пользователя. Например, пользователи могут искать «грустные» фильмы или написать в поиске, какие им нравятся ленты. Как именно это система работает, пока подробно не объяснено.

Конечно, ИИ уже является частью программного обеспечения Netflix — например, в персонализации рекомендаций. Подобно Spotify, Netflix анализирует поведение пользователей, чтобы предлагать предложения, соответствующие вкусам зрителей.

В настоящее время новая функция тестируется только в двух странах, но позже будет запущена и на других рынках. Netflix обычно сначала выпускает новые функции для Android, но на этот раз поиск на основе ИИ доступен только пользователям iOS.