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kosmos_news
Bloomberg: Tesla прекращает продажи Model S и X в Китае
Новые пошлины создают препятствия для бизнеса Tesla в Китае. Теперь американская компания прекращает продажу двух моделей в Поднебесной.

Тарифная политика США сильно влияет на бизнес Tesla. Согласно недавнему отчету Bloomberg, Tesla прекратила продажи Model S и Model X в Китае из-за высоких китайских импортных пошлин в размере 125 процентов.


Пекин ввел этот сбор в ответ на 145-процентные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на китайскую продукцию, продаваемую в США.
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Однако приостановка продаж не создаст слишком много проблем для американского автопроизводителя, поскольку данные модели в любом случае являются самыми непопулярными моделями Tesla в Китае.

Кроме того, продолжатся продажи уже имеющихся на рынке транспортных средств. Более дешевые Tesla Model 3 и Model Y не попадают под действие пошлин, поскольку они производятся на заводе Tesla Gigafactory в Шанхае.

Критики новых пошлин опасаются, что тарифная политика Трампа может нанести значительный ущерб американской электромобильной промышленности. Между тем, по сообщениям СМИ, ЕС рассматривает возможность дальнейшего открытия рынка для электромобилей из Китая. Они дешевле моделей из США, что будет преимуществом для европейских покупателей.

#сша #китай #автомобили #tesla #электромобили #пошлины #тарифы #model s
Источник: bloomberg.com
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