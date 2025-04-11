Пакистан планирует направить часть излишков электроэнергии на добычу биткоина и питание дата-центров для сегмента ИИ. Об этом Reuters заявил глава Совета по криптовалютам и советник министра финансов Билал бин Сакиб.

Правительство Пакистана планирует продавать часть излишков электроэнергии компаниям, занимающимся майнингом биткоинов и дата-центрам для сегмента ИИ. Инициатива направлена на решение проблем в энергетическом секторе и экономике.







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Пакистан уже много лет борется с многочисленными экономическими трудностями. Пандемия, разрушительные наводнения 2022 года и глобальный рост цен на энергоносители привели к высокой инфляции, росту безработицы, сокращению производства и усилению политической нестабильности.

Частые смены правительства, а также политические и социальные волнения еще больше ослабили доверие инвесторов и международных организаций и усугубили экономическую неопределенность.

Продолжающийся экономический кризис также привел к снижению потребления электроэнергии, что создало новые проблемы для энергетического сектора. Всего десять лет назад Пакистан страдал от постоянной нехватки электроэнергии. Правительство заключило многочисленные контракты с частными энергетическими компаниями, в основном финансируемыми из-за рубежа, которые гарантируют производителям электроэнергии высокую прибыль и оплату неиспользованных мощностей.

Однако сегодня в стране имеются избыточные генерирующие мощности, за которые ей еще предстоит платить. Эти издержки были переложены на потребителей, что привело к резкому росту цен на электроэнергию. В результате многим промышленным предприятиям пришлось закрыться, экономика оказалась под еще большим давлением, возникли социальные волнения. Многие домохозяйства и предприятия начали переходить на автономные источники энергии, такие как собственные солнечные панели, что еще больше снизило спрос на электроэнергию из государственной сети.

Пока пересматриваются соглашения о закупке электроэнергии с производителями (что также является предварительным условием для получения пакета помощи от Международного валютного фонда), правительство ищет способы увеличения спроса на электроэнергию и разумного использования излишков энергии.

Частью запланированных реформ в энергетическом секторе является развитие электромобильности. В начале года правительство Пакистана объявило, что снизит тарифы на электроэнергию для операторов зарядных станций на 45 процентов. Кроме того, планируются программы финансирования электровелосипедов и перевод двух- и трехколесных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания на электропривод, что может сэкономить Пакистану около 165 миллионов долларов в год на расходах на импорт топлива.

В рамках переориентации Пакистана на сферу криптовалют Билал бин Сакиб, председатель недавно сформированного Пакистанского совета по криптовалютам, также поднял вопрос о майнинге биткоинов и направления излишков электроэнергии на дата-центры.

В интервью агентству Reuters он заявил, что уже связался с несколькими майнинговыми компаниями. Места размещения объектов по добычи цифровых монет будут выбираться с учетом региональных излишков электроэнергии.

По данным Reuters, проект поддерживается Чанпэном Чжао, основателем и бывшим генеральным директором крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Недавно правительство Пакистана назначило его советником нового Консультативного совета по криптовалютам. Несмотря на срок за отмывание денег, ожидается, что он поможет Пакистану разработать нормативную базу, построить инфраструктуру блокчейна и поддержать национальные инициативы, включая образование молодежи, цифровые валюты и майнинг.

Пока неясно, будет ли Пакистан в будущем эксплуатировать собственные государственные майнинговые предприятия. Однако несомненно то, что страна все больше полагается на биткоин и другие криптовалюты для стабилизации своей экономики, особенно для придания нового импульса энергетическому сектору.