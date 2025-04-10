Дизайн новых иконок Office более трехмерный и более яркий по цвету, чем существующие.

Судя по всему, у Microsoft появился новый дизайн иконок Microsoft 365. Компания проводит опрос, чтобы узнать, как пользователи отреагируют на это нововведение, сообщает Windows Central.







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Текущий внешний вид иконок Office не менялся с 2018 года. Новый дизайн отходит от устоявшегося в то время плоского вида и выглядит более трехмерным.

Пользователь jbgski сделал скриншот экрана с новыми иконками Microsoft 365 и поделился им на форуме Reddit.

Нынешний дизайн иконок Новый дизайн иконокНовые значки хорошо сочетаются с 3D-эмодзи, которые отображаются в Windows 11 с 2023 года, например, в чатах Teams. С точки зрения цвета, градиенты и более сильные контрасты делают их более яркими, чем в текущем дизайне. Вместо острых углов новые символы имеют более плавные линии.

Первый буквы названий приложений, например, буквы «W» для Word или «O» для Outlook на значках немного меньше по размеру, чем в предыдущей версии. На иконках OneDrive и Microsoft Defender по-прежнему нет букв.