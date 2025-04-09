Ранее Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джареда Айзекмана на пост следующего администратора НАСА; решение должно быть одобрено Сенатом США.

Джаред Айзекман, выдвинутый Дональдом Трампом на пост нового администратора НАСА, выразил поддержку инициативе по высадке пилотируемого космического корабля на Луну, сообщает Reuters. Представленная Айзекманом инициатива демонстрирует совершенно иное видение американского освоения космоса, отличное от точки зрения Дональда Трампа и Илона Маска.



Свою позицию по вопросу высадки на Луну Айзекман изложил во время встречи с представителями Сената США в начале апреля 2025 года. Об этом агентство Reuters со ссылкой на нераскрытые источники, причастные к вопросу, сообщило в статье, опубликованной 8 апреля.

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Американский миллиардер считает высадку на Луну стратегическим интересом США, которые должны опередить в этом Китай. По данным Reuters, кандидат Дональда Трампа на пост нового администратора НАСА рассказал о высадке человека на Луну во время встречи с председателем сенатского комитета по торговле Тедом Крузом, республиканцем из Техаса. Однако видение Айзекмана существенно отличается от точки зрения президента или его близкого друга Илона Маска, владельца SpaceX.



Действующая международная программа Artemis («Артемида»), направленная на возвращение людей на Луну и создание там постоянного исследовательского центра, была инициирована во время первого срока Дональда Трампа. С тех пор многое изменилось, поскольку НАСА и американская промышленность борются с растущими затратами и задержками в реализации проектов.

Вероятно, именно поэтому (в том числе под влиянием Илона Маска, который поддерживал кампанию Трампа) американский президент твердо выступает за покорение Марса.

«Мы исполним свое предназначение, отправив астронавтов установить флаг США на Марсе», — сказал он во время церемонии инаугурации в январе 2025 года.

Аналогичную позицию по вопросу освоения космоса высказывает Илон Маск, владелец компании SpaceX — явного лидера мирового космического рынка.

«Нет, мы направляемся прямиком на Марс. Луна нас отвлекает», — написал он в начале января.

«Остановка на Луне лишь замедлит наше путешествие на Марс», — добавил Илон Маск 2 апреля.

Согласно первоначальным планам, естественный спутник Земли должен был стать лишь промежуточной остановкой перед покорением Красной планеты. Подобные заявления шокировали американскую промышленность, которая начала опасаться сокращения финансирования.

Агентство Reuters процитировало позицию Айзекмана, однако из-за конфиденциального характера переговоров она не была полностью раскрыта. Американский миллиардер выразил поддержку пилотируемой высадке на Луну (чтобы сделать это раньше Китая), однако в статье не упоминается его позиция относительно текущего состояния программы Artemis.

Если Айзекман захочет сделать это раньше Китая, то, возможно, ход миссий Artemis будут пересмотрен. По данным агентства Reuters, в среду, 9 апреля, Айзекман должен быть выступить перед Комитетом по торговле Сената США по поводу его связей со SpaceX и поддержки лунной программы.