Этот концепт-кар был вдохновлен, помимо прочего, конструктивными решениями, используемыми в авиастроении.

Chevrolet Corvette выпускается с 1953 года и поэтому считается классическим американским спортивным автомобилем. Однако теперь General Motors полностью переработал культовый автомобиль, придав ему радикально новый дизайн и превратив его в электромобиль. Об этом автомобильная компания объявила в понедельник, 7 апреля, на открытии нового конструкторского бюро в Великобритании.

Изображение: General Motors

Первоначальные визуализации концепции гиперкара демонстрируют футуристический электромобиль, который, с одной стороны, может похвастаться некоторыми знаковыми элементами дизайна, но с другой стороны, имеет и что-то от Ferrari или Porsche. Например, электромобиль оснащен распашными дверями типа «крыло чайки», которые напоминают концепт Porsche Mission X Hypercar, представленный в 2023 году.

Изображение: General Motors

При проектировании футуристического спорткара дизайнеры сосредоточились на двух частях: в верхней, визуально особенно интересной части, они переосмыслили классические элементы Corvette в футуристическом ключе. Внизу находится аккумуляторная система, также разработанная General Motors.

Конструкторы также вдохновлялись дизайном самолетов и сделали электрический Corvette особенно аэродинамичным. Это значит, что автомобиль должен хорошо себя проявить как на гоночной трассе, так и при повседневной езде по дорогам общего пользования.

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Разделенное заднее стекло напоминает классический Chevrolet Corvette Stingray 1960-х годов. Кроме того, концепт автомобиля отличается панорамным остеклением, обеспечивающим безупречный обзор — General Motors называет это решение Apex Vision.

Длина спроектированного автомобиля составляет 4,66 м, ширина — 2,17 м, высота — 1,03 м. То есть размер примерно, как у Ferrari SF90 Stradale. Внутри автомобиля на лобовом стекле будет установлен проекционный дисплей дополненной реальности (HUD).

Хотя новый Corvette выглядит весьма впечатляюще, автомобиль, скорее всего, никогда не попадет на рынок. General Motors заявляет, что «данная концепция не имеет производственного назначения». По крайней мере, дизайн призван вдохновить инженеров на создание следующего поколения Corvette.

Более того, этот концепт будет не единственным, и в этом году ожидается появление и других проектов гиперкаров. Затем команда дизайнеров General Motors хочет представить новые концепции автомобилей.

Проекты недавно открытого конструкторского бюро в Великобритании больше ориентированы на европейский рынок, в то время как американские предприятия в Детройте и Лос-Анджелесе больше фокусируются на продукции для местного рынка. General Motors хочет работать в креативных аналитических центрах над автомобилями, которые будут готовы к выходу на рынок через 5–20 лет, и внедрять инновации.