Некоторые исследователи и теханалитики убеждены, что потенциал снижения цены первой криптовалюты далеко не исчерпан.

В январе, в день инаугурации Дональда Трампа, биткоин взлетел до нового исторического максимума в $109 000. Однако в апреле от эйфории, царившей менее трех месяцев назад, не осталось и следа. 9 апреля BTC стоит чуть менее $76 000, что почти на 30% ниже исторического максимума, достигнутого 20 января.



Согласно анализу экспертов по криптовалютам, BTC только что пережил худший первый квартал с 2018 года. Даже спад в начале пандемии в 2020 году, когда цены резко упали в марте, был не таким серьезным.

«Исторически первый квартал для биткоина часто был непредсказуемым — в некоторые годы наблюдался рост, в другие — огромная волатильность. Доходность биткоина в первом квартале была особенно высокой в годы после халвинга — в 2013, 2017 и 2021 годах — в среднем 21,4% за последнее десятилетие, что обусловлено оптимизмом и инновациями», — говорится в заявлении экспертов портала Cryptopresales.

По данным CoinMarketCap и IntoTheBlock, за последнее десятилетие биткоин продемонстрировал семь сильных первых кварталов, при этом трехмесячный прирост составил от 11% в 2016, 2017 и 2019 годах до 103% в 2021 году. За последние два года также наблюдался огромный весенний прирост: доходность за первый квартал составила 72% и 65% соответственно в 2023 и 2024 гг..

Сообщается, что растущая неопределенность на мировых рынках, вызванная более высокими процентными ставками, опасениями по поводу инфляции, глобальными торговыми конфликтами, растущими проблемами регулирования и оттоком средств из ETF, привела к резкому падению цены биткоина на 11,7% в первом квартале.

Это делает этот квартал вторым худшим началом года для биткоина за десятилетие — его превзошел только 2018 год, когда BTC потерял почти 50% после бычьего рынка. А другой раз, когда цена биткоина падала в первом квартале, был в 2020 году, когда вызванный пандемией крах привел к падению на 10,6%.

Текущая ситуация зашла настолько далеко, что некоторые аналитики заявляют об окончании периода бычьего рынка. Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу уже отмечал в своем сообщении от 5 апреля, что текущие показатели отражают классический медвежий рынок.

«Бычий цикл биткоина закончился», — сказал он.

Исходя из исторических закономерностей, настоящий разворот рынка обычно занимает не менее шести месяцев, что делает быстрое восстановление маловероятным.

На выходных многие сторонники биткоина считали, что в краткосрочной перспективе BTC и другие криптоактивы смогут избежать нисходящей тенденции фондовых рынков и отвязаться от них. Ранее фондовые рынки по всему миру резко обвалились после так называемого «Дня освобождения» Трампа и введения жестких тарифных мер. Однако с вступлением в силу пошлин 5 апреля цены на криптовалюты, включая биткоин, резко пошли вниз.