Сообщается, что китайский стандарт быстрее, чем Thunderbolt и DisplayPort.

В основном в США принимаются решения о том, какое компьютерное подключение станет стандартом. Это связано с лидерством на рынке таких компаний, как Apple, Microsoft и Intel.



Теперь китайские компании хотят создать свой собственный стандарт: GPMI. Это сокращение от General Purpose Media Interface (универсальный медиа-интерфейс). Он позволяет передавать электропитание, данные, а также видео- и аудиосигналы высокого разрешения по одному кабелю.

Будет две версии GPMI: меньшая версия, Type C, совместима с USB-C и обеспечивает мощность 240 Вт и скорость передачи данных до 96 Гбит/с. В сравнении с этими показателями текущие стандарты значительно уступают. Thunderbolt 4 также обеспечивает мощность 240 Вт, но скорость составляет всего 80 Гбит/с (40 Гбит/с в каждом направлении).

Второй вариант (Type B) должен обладать еще большими возможностями. Вероятно, он в первую очередь предназначен для замены HDMI и DisplayPort. Он позволит одновременно подключать и питать экраны с высоким разрешением и частотой обновления 240 Гц и более.

Для GPMI-B будет представлен новый удлиненный прямоугольный разъем. Ожидается, что GPMI-B будет иметь мощность 480 Вт и обеспечивать пропускную способность 192 Гбит/с при объединении всех 8 каналов данных. Для сравнения: DisplayPort 2.1 поддерживает скорость 80 Гбит/с.

Порт GPMI-B шире порта USB-C. GPMI-C совместим с USB-C. Фото: Hisilicon

За новым стандартом стоит Альянс по сотрудничеству в области видеоиндустрии 8K UHD города Шэньчжэнь. Это ассоциация более 50 китайских компаний. К ним относятся Huawei и Hisense, которые производят ноутбуки, компьютеры и экраны. К альянсу также присоединилась японская компания Sharp.

Пока неясно, когда именно этот стандарт станет доступен. В сопроводительной статье упоминается 2027 год, как сообщает портал Golem.