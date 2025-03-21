Двигатель будет использован для создания более крупной версии MR60 для системы Vega NEXT.

Итальянская компания Avio опубликовала финансовый отчет за 2024 год, в котором объявила о запланированных испытаниях демонстратора технологий будущей многоразовой ракеты. Также там были озвучены планы на 2025 год.

Фото: Avio/ЕКА

В документе описываются успехи прошлого года, такие как возвращение ракеты Vega C к орбитальным миссиям после фатальной аварии в декабре 2022 года и первый старт системы Ariane 6. Среди ключевой информации было объявление об испытаниях будущей многоразовой ракеты-носителя.

В 2023 году компания Avio получила от правительства Италии контракт на сумму 181,6 млн евро на разработку двухступенчатого демонстратора легкой ракеты-носителя, работающей на топливной смеси жидкого метана и жидкого кислорода (металокса). Тогда итальянская компания заявила, что эта цель будет достигнута к 2026 году.

В своем последнем финансовом отчете компания Avio сообщила, что планирует ускорить работу над двумя ракетами, первый испытательный запуск которых ожидается в третьем квартале 2025 года.

Нет никаких указаний на то, что весь процесс направлен на разработку многоразовой ракеты. Однако на фото видны металлические решетчатые стабилизаторы, которые служат для управления и стабилизации ракеты на этапе спуска.

В настоящее время у итальянской компании есть одна орбитальная ракета Vega C. Однако итальянцы планируют вывести на рынок систему запуска Vega E уже в 2027 году. Трехступенчатая система запуска будет использовать первый и второй сегменты Vega C. Avio намерена использовать в верхней ступени новый двигатель MR10, работающий на жидком метане и жидком кислороде.

Семейство ракет серии Vega. Последний полет стандартной версии состоялся в сентябре 2024 года. Фото: ЕКА Новая ракета обеспечит значительно большие возможности, чем версия Vega C, при одновременном снижении затрат. Уроки, извлеченные из проекта Vega E и демонстраторов технологий, помогут в разработке системы запуска Vega NEXT с более мощным двигателем MR60. Реализацию этого проекта планируется осуществить в 2032 году.