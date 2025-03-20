Инсайдеры утверждают, что Apple планировала выпустить новый iPhone без портов, но в конечном итоге отказалась от этого плана из-за нормативных препятствий в Европе.

Ожидается, что iPhone 17 Air от Apple поступит в продажу в сентябре вместе с iPhone 17 Pro (Max) в качестве замены модели Plus. Это будет самый тонкий смартфон производителя на сегодняшний день, но, как сообщается, у компании были еще более масштабные планы на это устройство. Он планировался без порта USB-C.







Производитель в конечном итоге отказался от этого решения из-за нормативных препятствий. Однако опасения по этому поводу, по-видимому, беспочвенны.

Как обнаружил Бен Лавджой, представляющий ресурс «9 to 5 Mac», опасения Apple выпустить iPhone без каких-либо портов и столкнуться с нормативными препятствиями в ЕС, по-видимому, были необоснованными. По его словам, смартфон без портов вообще не будет противоречить правилам Европейского Союза.

По словам Лавджоя, Директива ЕС о едином разъеме зарядки для гаджетов, которая была принята в конце 2024 года, предусматривает, что USB-C является обязательным только для устройств, имеющих порт для проводной зарядки. Это не означает, что порт USB-C абсолютно необходим всем гаджетам.

В конечном итоге это означает, что Apple и другие компании, такие как Samsung, Xiaomi или Google, могут отказаться от порта USB-C на своих смартфонах. Вполне достаточно будет беспроводного решения для зарядки, например Magsafe или Qi Wireless.

Однако, помимо стандартизации разъема зарядки, Комиссия ЕС также хочет содействовать гармонизации стандартов беспроводной зарядки. Цель — «избежать будущей фрагментации внутреннего рынка и негативного воздействия на потребителей и окружающую среду».

В документе Комиссии ЕС говорится следующее:

«Комиссия будет следить за развитием всех типов технологий беспроводной зарядки (не только индуктивных), в частности за развитием рынка, проникновением на рынок, фрагментацией рынка, технологическими показателями, совместимостью, энергоэффективностью и мощностью зарядки».

Итак, iPhone только с Magsafe мог бы продаваться без ограничений в ЕС. Если верить сообщениям, то Apple вскоре выпустит на рынок модель без дополнительных портов.