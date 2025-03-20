Tesla преодолела важное препятствие на пути к выводу на дороги полностью автономных автомобилей. В Калифорнии производителю электромобилей разрешено открыть службу такси, но с серьезными ограничениями.

В 2019 году генеральный директор Tesla Илон Маск заявил (в очередной раз), что через год на дороги выйдет миллион роботакси Tesla. Прошло более пяти лет, а этот план так и не был реализован.

Вероятно, пройдет еще много времени, прежде чем Cybercab и Robovan смогут перевозить людей

Теперь Tesla получила разрешение открыть собственную службу такси в американском штате Калифорния, который хорошо подходит для тестового проекта благодаря своим погодным условиям и дорожному движению. При этом, что любопытно, в Калифорнии действуют одни из самых строгих требований к таким разрешениям, как пишет издание Wired.

Однако на данный момент Tesla не имеет права перевозить пассажиров на беспилотных автомобилях, что, вероятно, входит в ее долгосрочные планы. По данным ответственного органа, CPUC, разрешение распространяется только на возможность перевозки сотрудников Tesla — и только с водителями за рулем.

При этом поездки должны осуществляться по заранее определенным маршрутам. Разрешено использовать только текущие модели транспортных средств — для Cybercabs, выход которых запланирован на 2026 год, потребуется отдельное разрешение. Однако в будущем планируется сделать такие поездки на такси доступными для общественности.

В настоящее время в Калифорнии четыре компании тестируют роботакси. Наиболее продвинутой является дочерняя компания Google Waymo, которая предоставляет аналогичную услугу в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, а также в Финиксе, штат Аризона, и Остине, штат Техас.

По словам Илона Маска, в Остине компания Tesla запустит службу автономных такси — без водителей за рулем — в июне 2025 года. Это связано с тем, что регулирование в Техасе в этой области гораздо более мягкое, чем в Калифорнии.

Между тем, по данным Wired, Tesla даже не подала заявку на получение необходимых разрешений в Калифорнии. В любом случае, ответственный орган Калифорнии, Департамент транспортных услуг, такого запроса не получал.



