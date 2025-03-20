Приближается окончание поддержки Windows 10. Microsoft снова напоминает об этом пользователей ОС: по электронной почте их информируют не только о сроках, но и о новых ПК с Windows 11.

Известно, что поддержка Windows 10 прекратится в октябре 2025 года. Microsoft хочет, чтобы до этого момента как можно больше пользователей перешли на новую версию — Windows 11. Однако, еще зимой этого года около 62 процентов пользователей по-прежнему использовали Windows 10. Доля пользователей Windows 11 составила чуть менее 35 процентов.







Компания Microsoft, судя по всему, тоже это заметила и хочет еще раз обратить внимание пользователей на окончание обновлений 10-й версии. Как 19 марта сообщает Windows Latest, за последние несколько дней пользователи Windows 10 получили электронное письмо от компании. Заголовок сообщения гласит:

«Приближается окончание поддержки Windows 10».

В теле письма есть две кнопки. При нажатии первая кнопка позволяет пользователям узнать, достаточно ли мощный их ПК для обновления до Windows 11. На случай, если оборудование несовместимо с новой операционной системой, Microsoft предлагает нажать вторую кнопку. При её нажатии пользователи могут напрямую перейти на список новых ПК, которые продаются и поставляются с предустановленной Windows 11.

Microsoft также отвечает на некоторые часто встречающиеся вопросы. Например, объясняется, что пользователи Windows 10 могут сделать со своими старыми компьютерами, когда покупают новую модель ПК с Windows 11. Также Microsoft рекламирует свой облачный сервис OneDrive, который пользователи должны использовать для создания резервной копии.

В сообщении Microsoft также подчеркивается, что старые ПК с Windows 10 продолжат работать даже после истечения срока действия обновлений. Однако подчеркивается, что уязвимости безопасности могут быть использованы злоумышленниками в долгосрочной перспективе.



