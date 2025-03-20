Компания-производитель чипов Nvidia хочет перенести свое доминирование в области технологий искусственного интеллекта в центрах обработки данных с помощью роботов в реальный мир. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представил на конференции разработчиков GTC платформу, призванную ускорить разработку человекоподобных роботов. В инициативе под названием «Isaac Groot» также участвуют гигант индустрии развлечений Disney и компания Google Deepmind, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта.
По словам Хуанга, робототехника «станет очень, очень большой отраслью». Хотя бы потому, что к концу этого десятилетия на рынке труда будет не хватать по меньшей мере 15 миллионов сотрудников. По его словам, «все, что движется, будет автономным».
Хуанг подчеркнул, что для обучения роботам необходимы огромные объемы данных, и они должны понимать окружающую среду. Nvidia хочет охватить все этапы: обучение и тестирование программного обеспечения ИИ, а также использование роботов в реальном мире.
Чипы Nvidia стали ключевой технологией для искусственного интеллекта. Первоначально они по всему миру использовались в основном для обучения приложений искусственного интеллекта. Эта тенденция позволила бизнесу Nvidia за последние годы стремительно вырасти.
GTC — ежегодное мероприятие Nvidia, на котором компания традиционно рассказывает о своих планах. Помимо планов развития робототехники, было много других объявлений:
- Новые чипы: Nvidia стремится удовлетворить быстрорастущий спрос на вычислительную мощность для искусственного интеллекта с помощью следующего поколения своих компьютеров с искусственным интеллектом. По словам Хуанга, новая система под названием «Vera Rubin» должна выйти на рынок осенью 2026 года. Rubin и дальнейшее развитие текущей платформы Blackwell, анонсированное на этот год, призваны радикально сократить затраты на эксплуатацию программного обеспечения ИИ по сравнению с предыдущей технологией. Следующее поколение названо в честь Веры Рубин — американского астронома, сделавшей важные открытия в области темной материи.
- Компьютеры с искусственным интеллектом: с помощью DGX Spark и DGX Station компания Nvidia стремится предложить разработчикам и исследователям искусственного интеллекта больше локальной вычислительной мощности. Они также содержат новейшие чипы искусственного интеллекта под названием «Blackwell».
- Роботизированные автомобили: разрабатывая технологию автономного вождения, компания Nvidia привлекла американского автогиганта General Motors в качестве заказчика своих компьютерных систем и программного обеспечения.