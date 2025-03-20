На ежегодной конференции GTC Nvidia представила ряд продуктов, в том числе ориентированных на ИИ и робототехнику.

Компания-производитель чипов Nvidia хочет перенести свое доминирование в области технологий искусственного интеллекта в центрах обработки данных с помощью роботов в реальный мир. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представил на конференции разработчиков GTC платформу, призванную ускорить разработку человекоподобных роботов. В инициативе под названием «Isaac Groot» также участвуют гигант индустрии развлечений Disney и компания Google Deepmind, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг видит будущее в роботах. Фото: jamesonwu1972

По словам Хуанга, робототехника «станет очень, очень большой отраслью». Хотя бы потому, что к концу этого десятилетия на рынке труда будет не хватать по меньшей мере 15 миллионов сотрудников. По его словам, «все, что движется, будет автономным».

Хуанг подчеркнул, что для обучения роботам необходимы огромные объемы данных, и они должны понимать окружающую среду. Nvidia хочет охватить все этапы: обучение и тестирование программного обеспечения ИИ, а также использование роботов в реальном мире.

Чипы Nvidia стали ключевой технологией для искусственного интеллекта. Первоначально они по всему миру использовались в основном для обучения приложений искусственного интеллекта. Эта тенденция позволила бизнесу Nvidia за последние годы стремительно вырасти.

GTC — ежегодное мероприятие Nvidia, на котором компания традиционно рассказывает о своих планах. Помимо планов развития робототехники, было много других объявлений: