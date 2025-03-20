Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Nvidia представила платформу, призванную ускорить разработку человекоподобных роботов
На ежегодной конференции GTC Nvidia представила ряд продуктов, в том числе ориентированных на ИИ и робототехнику.

Компания-производитель чипов Nvidia хочет перенести свое доминирование в области технологий искусственного интеллекта в центрах обработки данных с помощью роботов в реальный мир. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представил на конференции разработчиков GTC платформу, призванную ускорить разработку человекоподобных роботов. В инициативе под названием «Isaac Groot» также участвуют гигант индустрии развлечений Disney и компания Google Deepmind, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг видит будущее в роботах. Фото: jamesonwu1972
По словам Хуанга, робототехника «станет очень, очень большой отраслью». Хотя бы потому, что к концу этого десятилетия на рынке труда будет не хватать по меньшей мере 15 миллионов сотрудников. По его словам, «все, что движется, будет автономным». 

Хуанг подчеркнул, что для обучения роботам необходимы огромные объемы данных, и они должны понимать окружающую среду. Nvidia хочет охватить все этапы: обучение и тестирование программного обеспечения ИИ, а также использование роботов в реальном мире.

Чипы Nvidia стали ключевой технологией для искусственного интеллекта. Первоначально они по всему миру использовались в основном для обучения приложений искусственного интеллекта. Эта тенденция позволила бизнесу Nvidia за последние годы стремительно вырасти.

GTC — ежегодное мероприятие Nvidia, на котором компания традиционно рассказывает о своих планах. Помимо планов развития робототехники, было много других объявлений:

  •  Новые чипы: Nvidia стремится удовлетворить быстрорастущий спрос на вычислительную мощность для искусственного интеллекта с помощью следующего поколения своих компьютеров с искусственным интеллектом. По словам Хуанга, новая система под названием «Vera Rubin» должна выйти на рынок осенью 2026 года. Rubin и дальнейшее развитие текущей платформы Blackwell, анонсированное на этот год, призваны радикально сократить затраты на эксплуатацию программного обеспечения ИИ по сравнению с предыдущей технологией. Следующее поколение названо в честь Веры Рубин — американского астронома, сделавшей важные открытия в области темной материи.
  •  Компьютеры с искусственным интеллектом: с помощью DGX Spark и DGX Station компания Nvidia стремится предложить разработчикам и исследователям искусственного интеллекта больше локальной вычислительной мощности. Они также содержат новейшие чипы искусственного интеллекта под названием «Blackwell».
  • Роботизированные автомобили: разрабатывая технологию автономного вождения, компания Nvidia привлекла американского автогиганта General Motors в качестве заказчика своих компьютерных систем и программного обеспечения.

#nvidia #технологии #искусственный интеллект #робототехника #чипы #роботы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
4
Корейская компания KHNP отказывается от проектов атомных электростанций в Европе
+
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
7
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
6
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
1
«Капитан Америка 4» занял 31-е место по кассовым сборам среди киновселенной Marvel
+
Sony готовится бросить вызов сенсорам Samsung с разрешением 200 Мп
+
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
5
Ученые разработали технологию, позволяющую слушать музыку без наушников, не мешая другим
2
Флагман Huawei Pura 80 Pro получит большую матрицу камеры от Sony
+
Российский тягач «Валдай-45» получит отечественнымй двигатель
1
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
Apple может убрать USB-C в новых моделях iPhone и полностью перейти на беспроводную зарядку
+
В Steam хакеры опубликовали игру Sniper: Phantom’s Resolution со встроенным вредоносным кодом
+
Опубликовано видео, наглядно демонстрирующее, как продвинулась GTA V за 12 лет
+
Для комфортной игры в Silent Hill f потребуется Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 2080
+
Retroid выпустила консоль Retroid Pocket на базе чипсета Snapdragon G2 Gen 2
1
NVIDIA анонсировала видеокарты RTX PRO 6000 Blackwell
+
«Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в 2025 году
+
Госдолг России вырос на 13,5% и составил 29,041 триллиона рублей
1

Популярные статьи

Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
227
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
51
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
20
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
16
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
1
Pi Network - монета, которую майнили более 5 лет, вышла на биржи. Как получить монеты и продать их
+
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
7
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
6
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
+

Сейчас обсуждают

Тимур Вихарев
13:01
Если печатать что-то функциональное (не миниатюры на фотополимернике), то 4 и 5 "мифы" - актуальны и сейчас. Печать подставки/вазы/коробки в хорошем качестве на fdm принтере вполне может 20-30 часов з...
В XDA развеяли 5 распространенных мифов о 3D-принтерах и 3D-печати
Андрей Чанов
13:00
Собирал в ноябре 23 года на АМ4. Материнки предпочитаю Асус (мой фетиш, сорри). б550 tuf + 5600, 16 ОЗУ адата. Связка обошлась тогда в 30тыс. Сегодня, только одна материнка (та, которую я бы выбрал, с...
Ryzen 5 5600, Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7500F показали практически одинаковый FPS в играх
informator
12:59
годнота
Vivo показала дизайн смартфона X200S перед анонсом в апреле
eai
12:58
Он сейчас ИИ-платформу для роботов разрабатывает. Чтобы была такая программно-аппаратная среда (экосистема) как Cuda, но в робототехнике. Хочет этот зарождающийся перспективный рынок тоже подмять по с...
Глава NVIDIA пояснил, почему важно заблаговременно рассказывать о новинках
Михаил Авраменко
12:54
Губами они развили уже всё что можно, усиленно готовятся колонизировать галактику Андромеды :-)
Зеленский сообщил, что Киев передаст России список украинских объектов, которые нельзя атаковать
Peter D.
12:48
С МКПП машиной управляет водитель, с АКП - пользователь...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Апшеронский скакел
12:46
Все эти улетят в бан, можешь и там начинать создавать акки заново
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
DANYNAFIG
12:45
А куёв они не хотят ? Коммунисты строили и забрали :)
Передачу украинских АЭС во владение США в Белом доме назвали их лучшей защитой
Karmboros
12:44
Этот баг быстро исправят, зато народ умнеть начал
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Апшеронский скакел
12:34
Борода обосрал 5070 ))))
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем