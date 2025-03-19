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kosmos_news
Корейская компания KHNP отказывается от проектов атомных электростанций в Европе
Компания KHNP больше не заинтересована в строительстве атомной электростанции в Нидерландах. Ранее корейцы отказалась от ядерных проектов в Швеции и Словении.

Компания KHNP официально отказалась от участия в многомиллиардном тендере на строительство атомной электростанции в Нидерландах. Об этом министр энергетики Софи Херманс заявила в письме Палате представителей 17 марта. Из документа не ясно, почему было принято такое решение. Была предоставлена лишь информация о том, что корейская компания руководствовалась «стратегическими соображениями, выходящими за рамки условий и характера голландского проекта».


Правительство пригласило три иностранные компании изучить возможность строительства двух новых атомных энергоблоков  и оценить сроки и стоимость реализации инвестиций. Потенциальными подрядчиками являются американская Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP.

Новые реакторы будут построены на предприятии в Борселе на юге страны, где работает единственный голландский атомный блок мощностью 515 МВт. Однако реализация этого проекта сталкивается с многочисленными трудностями: от сильного общественного сопротивления до разногласий по поводу финансирования из государственного климатического фонда. Следует также учитывать, что отказ одного из участников тендера может в конечном итоге привести к увеличению стоимости строительства объекта.

Правительство Нидерландов не скрывает своего удивления по поводу решения KHNP, но в то же время выражает благодарность за сотрудничество. Отзыв заявки корейской компании означает, что в тендере остаются только две компании.

Однако министр заверил, что отказ KHNP не повлияет на дальнейший процесс проведения тендера. Результаты технико-экономического обоснования планируется опубликовать в мае после проверки.

Недавно в Нижней палате прошли дебаты по вопросу финансирования новых блоков. Некоторые коалиционные партии предлагали направить часть средств Климатического фонда (14,5 млрд евро) на другие цели, однако эта идея не получила одобрения. Сообщается, что Херманс тогда предупреждала, что это может отпугнуть потенциальных инвесторов.

В начале февраля KHNP неожиданно вышла из ядерных проектов в Словении. Официальной причиной решения стало изменение приоритетов бизнеса, однако в атомной отрасли ходят слухи, что этот шаг связан с недавним соглашением с Westinghouse по лицензиям и патентам. Государственная энергетическая компания GEN Energija заявила, что дальнейшие переговоры о строительстве нового атомного энергоблока будут вестись только с EDF и Westinghouse. Обе компании подготовят технико-экономические обоснования для одного или двух блоков общей мощностью до 2400 МВт.

Похожий сценарий разыгрался в Швеции, где в декабре прошлого года KHNP завершила переговоры с государственной компанией Vattenfall о строительстве новой атомной электростанции. В результате в тендере на строительство крупных реакторов в Швеции остались только EDF и Westinghouse. В Vattenfall не стали комментировать это решение.

Отказ KHNP от дальнейших ядерных проектов в Европе вызывает и предположения о возможном неофициальном разделе рынков между корейской компанией и американской Westinghouse. Все больше событий, похоже, подтверждают эту гипотезу. Ключевым моментом стало заключение в январе 2025 года соглашения, положившего конец давнему спору между двумя компаниями по поводу прав интеллектуальной собственности, связанных с технологией ядерных реакторов.

Хотя детали соглашения остаются конфиденциальными, Westinghouse подчеркивает, что оно позволяет обеим сторонам и дальше развивать атомные технологии и создает основу для будущего сотрудничества в глобальных ядерных проектах. Сообщается, что Европа отдала предпочтение Westinghouse, за исключением Чехии, где у KHNP есть шанс построить два атомных блока на АЭС «Дукованы» и, возможно, еще два блока на АЭС «Темелин». Между тем, в ближайшие годы корейцы, вероятно, сосредоточатся на рынках Ближнего Востока и Азии.

Есть и еще одна причина такого решения. Наблюдая за деятельностью KHNP в этом секторе, можно заметить, что компания меняет свою стратегию, сосредотачиваясь на малых модульных реакторах (ММР) вместо традиционных атомных электростанций. По мнению аналитиков, данное решение обусловлено растущим экономическим потенциалом небольших предприятий, которые в будущем могут принести более высокую прибыль и обеспечить более быструю экспансию на мировом рынке.

В этой области KHNP усилила свое присутствие на европейском рынке, заключив стратегические соглашения с компаниями в Норвегии и Швеции. В январе было подписано соглашение с Norsk Schrenykraft (NK) в Осло и с Schenful Next (KNXT) в Стокгольме. Эти соглашения включают обмен информацией о внедрении технологий, проведение предварительных технико-экономических обоснований и анализ потенциальных проектов для новых инвестиций.



#европа #южная корея #аэс #ядерная энергетика #атомная электростанция
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