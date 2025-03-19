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kosmos_news
BYD представил технологию, благодаря которой заряжать электромобили можно будет за пять минут
Этой зарядки хватит, чтобы проехать 400 км. После этого акции BYD достигли нового исторического максимума.

Китайский производитель электромобилей BYD представил 17 марта технологию для электромобилей, которая позволит производить зарядку так же быстро, как заправляется бензиновый автомобиль. Система, известная как «Super E-Platform», обеспечивает зарядную мощность до 1000 киловатт (кВт), что позволяет транспортным средствам получать достаточно электроэнергии для пробега 400 километров (примерно 350 миль) всего за пять минут.
Фото: BYD
По данным BYD, новая архитектура на 1000 вольт с зарядным током 1000 ампер может добавлять два километра запаса хода каждые две секунды. Эта мощность зарядки в два раза превышает показатель новейших зарядных станций Tesla Supercharger, максимальная мощность которых составляет 500 кВт. Для сравнения, зарядке аккумуляторов Tesla Supercharger требуется около 15 минут, чтобы достичь запаса хода в 200 миль (около 320 км).

Новая технология также включает в себя:

  •  Специально разработанные аккумуляторы, рассчитанные на такие высокие скорости зарядки
  • Электродвигатели, способные вращаться со скоростью более 30 000 об/мин — самая высокая скорость среди серийных автомобилей

Первоначально новая технология зарядки будет доступна в двух новых моделях: седане Han L и внедорожнике Tang L, цены на которые начинаются от 270 000 юаней (примерно 37 330 долларов). Предварительные заказы на эти модели уже открыты, а поставки, как ожидается, начнутся в следующем месяце.

Для поддержки новой технологии BYD планирует построить более 4000 сверхбыстрых зарядных станций по всему Китаю. Это значительный шаг для компании, особенно с учетом сообщений о том, что многие владельцы BYD в Китае в настоящее время полагаются на зарядные станции других производителей.

После этого объявления акции BYD, котирующиеся на Гонконгской бирже, во вторник, 18 марта, выросли более чем на 6%, достигнув исторического максимума. Компания BYD зарекомендовала себя как ведущий производитель электромобилей, продав в 2024 году в общей сложности 4,27 млн автомобилей, что на 41,3% больше, чем в предыдущем году.

Внедрение этой технологии быстрой зарядки может стать значительным достижением, способным произвести революцию в индустрии электромобилей. Новое решение напрямую решает одно из главных препятствий на пути широкого внедрения электромобилей: время зарядки. Если технология окажется успешной, она может еще больше укрепить позиции BYD по сравнению с такими конкурентами, как Tesla.

#автомобили #электромобили #byd
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