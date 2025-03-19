Израиль при содействии Lockheed Martin адаптировал самолет F-35I для несения четырех высокоточных бомб JDAM на внешних подвесках под крылом. Эта модернизация превращает F-35 в специализированный бомбардировщик.

Военно-воздушные силы Израиля объявили о поставке еще трех самолетов F-35 Adir. Машины прибыли из Соединенных Штатов и присоединились к 116-й эскадрилье на базе Неватим. В то же время были представлены достижения инженеров Израильского летно-испытательного центра. Совместно с производителем F-35, компанией Lockheed Martin, удалось интегрировать F-35 с внешне подвесными планирующими авиабомбами Joint Direct Attack Munition (JDAM).

F-35I Adir с бомбами JDAM. Фото: Армия обороны Израиля

Это означает, что он может нести не две, а четыре бомбы этого типа, а также оружие класса «воздух-воздух» для самообороны. Три только что прибывших самолета, скорее всего, станут первыми, модернизированными таким образом машинами.

По данным Армии обороны Израиля, ожидается, что модернизация значительно повысит возможности F-35I как ударного самолета. Это решение потенциально интересно с точки зрения других стран, эксплуатирующих F-35. Планирующие бомбы в последних конфликтах оказались весьма эффективным оружием, поскольку их можно сбрасывать на противника с безопасного для самолета расстояния, они дешевы и производятся массово, и, кроме того, после сброса их практически невозможно перехватить.

Неясно, насколько масштабной потребуется модернизация F-35 для размещения бомб JDAM. Однако до сих пор теоретически предполагалось, что тяжелое вооружение (то есть, воздушное) будет размещаться под крыльями, поэтому, по-видимому, любой самолет этого типа потенциально может быть адаптирован для этой цели.

Конечно, нельзя не заметить, что превращение F-35 в машину с внешней подвеской бомб является наиболее выгодным решением для страны, которая борется с противником, беззащитным перед авиацией, поскольку не имеет систем противовоздушной обороны. В таких ситуациях все параметры боевого самолета становятся менее важными, чем огневая мощь, которую он может нести.

Израиль заказал в общей сложности 75 самолетов F-35I Adir и за время продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке приобрел наибольший боевой опыт среди всех стран, использующих F-35, выполнив несколько тысяч боевых вылетов. По данным экспертов, самолеты в воздухе провели 15 000 часов в ходе боевых действий. Это были миссии, в первую очередь, против противника, не имевшего средств противовоздушной обороны. Напомним, F-35 может нести не более 8 тонн вооружения.