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kosmos_news
В Китае разрабатывают ИИ для истребителей, который предсказывает спонтанные манёвры противника
Система искусственного интеллекта способна предсказывать спонтанные, смелые маневры противника в воздушном бою.

Военно-воздушные силы мира уже давно экспериментируют с искусственным интеллектом в управлении истребителями. 

«Компьютер не устает, не боится и выполняет маневры с высочайшей точностью, в то время как у пилотов-людей всегда будут сомнения: выполнять тот или иной маневр», — заявил в прошлом году Фрэнк Кендалл, тогдашний глава ВВС США.

F-15. Фото: ВВС США

Американские военные уже давно обеспокоены тем, что могут отстать от Китая в стратегическом плане в области систем искусственного интеллекта для ВВС. Китайская исследовательская группа утверждает, что ей удалось устранить последнее тактическое преимущество пилотов-людей в воздушном бою. Алгоритмы искусственного интеллекта больше не должны обманываться непредсказуемыми маневрами пилотов-людей в воздушных боях. До сих пор у систем искусственного интеллекта в воздушном бою была проблема: они не могли учитывать внезапные, нелинейные маневры пилотов-людей.

Алгоритмы искусственного интеллекта китайских исследователей способны предсказывать внезапные движения вражеских самолетов с помощью тепловизионных камер, поясняет издание South China Morning Post. Их система обнаруживает мельчайшие изменения в руле и хвосте и, таким образом, может предсказать, какой следующий маневр выполнит противник.

Исследователи утверждают, что благодаря этому нововведению даже самые маневренные истребители, такие как американский F-15, больше не могут противостоять управляемым ИИ машинам в воздушном бою.

Исследователи из Северо-Западного института машиностроения и электротехники в Сяньяне сосредоточились на физике полетов самолетов, чтобы решить проблему спонтанных маневров: они использовали модифицированную версию нейронной сети под названием YOLOv8 для анализа инфракрасных изображений, которая научилась обнаруживать мельчайшие движения в миллиметровом диапазоне на управляющих поверхностях вражеского самолета — например, на руле направления F-15 в полете.

Они передали данные наблюдений в режиме реального времени в так называемую сеть LSTM. LSTM — это рекуррентный модуль сети, способный запоминать значения как на короткие, так и на длинные промежутки времени. Таким образом, этот ИИ может заострять внимание на небольших движениях и распознавать спонтанные маневры до того, как они будут выполнены.
Инфракрасный датчик определяет разницу температур между хвостом и рулем направления и остальной частью F-15 и, таким образом, может обнаруживать даже небольшие движения деталей. Фото: Северо-западный институт машиностроения и электротехники
В ходе моделирования исследователи протестировали свою систему искусственного интеллекта с использованием сложных летных маневров, которые выполняются в реальном воздушном бою. Истребитель F-15 выпустил ракеты на малой высоте, а затем быстро поднялся в воздух. В ходе другого маневра F-15 совершал быстрые, хаотичные маневры уклонения и пикирования, которые используются для ухода от атак.

В обоих сценариях ИИ смог обнаружить и проанализировать движения руля направления и хвоста в течение миллисекунд, таким образом точно предсказав, куда движется F-15. Ожидается, что эти усовершенствования сделают систему ИИ в 10 раз точнее при отслеживании целей по сравнению с предыдущими методами.

ИИ может использоваться не только в боевых беспилотных летательных аппаратах, но и в автоматических системах противовоздушной обороны, таких как Type 1130 CIWS.

Однако исследователи признают, что их метод прогнозирования человеческих маневров с помощью ИИ не идеален. Например, противники могут ослепить тепловизионные камеры с помощью лазеров или даже уничтожить чувствительные инфракрасные датчики.

Подобные системы DIRCM (направленного инфракрасного противодействия) уже используются самолетами для ослепления инфракрасных головок самонаведения ракет ПВО, а иногда и боевыми танками для блокирования лазерного целеуказателя ракет с лазерным наведением. Вероятно, эти системы можно было бы также использовать для выведения из строя датчиков беспилотных боевых самолетов.

#сша #технологии #китай #искусственный интеллект #авиация #военная техника #истребители #f-15
Источник: scmp.com
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