Китайская компания Baidu утверждает, что ее новые модели ИИ дешевле и лучше, чем ChatGPT и Deepseek.

Интернет-гигант Baidu в первую очередь известен своей поисковой системой. Однако в 2023 году китайская компания впервые вышла на рынок искусственного интеллекта. Хотя Baidu на несколько лет опередила таких гигантов в области ИИ, как Deepseek, ее предыдущие решения не были особо успешными.

Новые модели искусственного интеллекта Baidu призваны конкурировать с ChatGPT и Deepseek

Как сообщает Reuters, Baidu представила две новые модели искусственного интеллекта. Базовая модель называется Ernie 4.5, а более сложная модель (использует «семантико-логическое программирование», так сказать, это «модель с размышлением») называется Ernie X1. Последняя модель, в частности, призвана помочь Baidu догнать таких конкурентов, как Deepseek и OpenAI.

Китайская компания заявляет: «Ernie X1 обеспечивает производительность на уровне Deepseek R1 и стоит в два раза меньше».

По данным Baidu, Ernie 4.5 обладает «превосходным мультимодальным пониманием».



Китайская компания добавляет: «У неё более развитые языковые навыки, а навыки понимания, генерации, логики и памяти также были значительно улучшены».

Кроме того, сообщается, что у Ernie 4.5 высокий EQ (эмоциональный коэффициент), поэтому она, например, понимает мемы.

Baidu подкрепляет свои заявления результатами тестов. Как и все тесты производительности, проводимые самими разработчиками, к ним следует относиться с долей скептицизма. По данным Baidu, Ernie 4.5 превосходит GPT-4o в шести из семи тестов, включая CCBench, MMMU и MVBench. И даже по сравнению с Deepseek V3, сообщается, что ИИ превосходит его во многих тестах.

По данным Baidu, обе модели можно бесплатно опробовать с помощью так называемого чат-бота Ernie Bot. Чат-бот понимает английский язык, но весь интерфейс на китайском языке. Кроме того, чтобы видеть ответы ИИ, пользователям необходимо создать учетную запись Baidu. Разработчики могут получить доступ к новым моделям ИИ через API Baidu. Доступ стоит $0,55 за один миллион входных токенов и $2,20 за такое же количество выходных токенов. В будущем Baidu также планирует интегрировать модели ИИ в свою поисковую систему.