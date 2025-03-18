В 2013 году британский инженер выбросил жесткий диск, на котором хранилось около 7500 биткоинов. Спустя 12 лет он еще не потерял надежду отыскать устройство.

Протокол биткоина ограничивает максимальную сумму обращения BTC до 21 миллиона. Уже добыто более 19 миллиона монет. Однако количество доступных биткоинов значительно меньше. В основном это связано с тем, что многие владельцы криптовалюты с первых дней потеряли свои данные доступа или по незнанию избавились от жестких дисков с необходимой информацией.







Британскому инженеру Джеймсу Хауэллсу в этом случае действительно не повезло. В 2013 году он избавился от жесткого диска, на котором хранилось около 7500 биткоинов. Спустя годы он все еще не теряет надежды вернуть цифровые монеты, стоимость которых даже на текущем рынке превышает $621,9 млн. Он даже надеялся использовать собак-роботов для поиска устройства с BTC. Теперь он обратился в ЕСПЧ.

Дело в том, что Хауэллс безуспешно пытался получить доступ к городской свалке, где, по его мнению, мог валяться его жесткий диск, неосмотрительно выкинутый им в 2013 году.

В середине марта стало известно, что Королевский апелляционный суд отклонил ходатайство британца о получении разрешения на поиск на свалке жесткого диска. Об этом истец сообщил в посте на платформе X. Суд посчитал, что шансов найти жесткий диск мало.

Хауэллс заявил, что подаст в Европейский суд по правам человека, поскольку речь идет о нарушениях властей Великобритании его прав на собственность и справедливое судебное разбирательство.

В случае, если ЕСПЧ встанет на сторону истца, принимающие предыдущие решения инстанции должны вернуться к рассмотрению данного дела. Хауэллс также планирует подать в суд на городские власти, если они продолжат отказывать ему в доступе к мусорному полигону.

Напомним, Хауэллс рассчитывал на помощь двух венчурных капиталистов, которые могут предоставить ему в общей сложности $11 млн для поисков жесткого диска. У Хауэллса также есть нестандартная идея, как найти свои биткоины.

Он хочет купить двух роботизированных собак Spot от Boston Dynamics, которые будут выступать в качестве передвижных камер наблюдения для обнаружения жесткого диска. Для проекта требуются два робота-собаки. У инженера уже есть подходящие имена для роботов, если проект реализуется: Сатоши и Хэл. Напомним, Сатоши Накамото считается изобретателем ведущей криптовалюты, а Хэл Финни был криптографом и программистом, ставшим пионером в разработке биткоина и получателем первой в истории транзакции BTC.