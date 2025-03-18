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kosmos_news
Китайский истребитель J-15 потерпел крушение во время учений
Пилоту удалось спастись. Вместо разработки J-15 сначала Китай хотел купить Су-33 у России.

Китайский истребитель J-15 потерпел крушение во время учебного полета. С 15 марта запись этого инцидента распространяется в китайских интернет-сетях.
Китайский реактивный самолет J-15. Фото: Министерство обороны Китая
На видео показано, как самолет падает, словно камень, и взрывается. Летчику удалось спастись, благодаря катапультному креслу. Сообщается, что в результате крушения никто не пострадал. По всей видимости, авария произошла в районе города Цзялай в уезде Лингао, Хайнань. В этом районе расположена военно-воздушная база Линшуй.

В настоящее время J-15 является единственным китайским самолетом, предназначенным для использования на авианосцах. Его называют «Летающей акулой», наименование НАТО — Flanker-X2. Это истребитель 4-го поколения. Он может нести различные системы вооружения, включая ракеты класса «воздух-воздух» PL-10 и PL-15, а также высокоточные боеприпасы.

История его развития весьма любопытна. Первоначально Китай хотел купить Су-33 у России. Однако эта сделка не состоялась. Одной из причин считается то, что Китай ранее фактически скопировал Су-27 и создал на его базе самолет J-11B. России это не понравилось, и поэтому она отказалась продавать Су-33. Однако другие источники сообщают, что покупка не состоялась из-за финансовых разногласий.

В любом случае, J-15 в конечном итоге был разработан на базе советского прототипа Су-33, который был приобретен у Украины в 2001 году. В то же время он также включает в себя технологии китайской программы J-11. Большинство J-15 по-прежнему используют российские двигатели АЛ-31Ф от Су-33.

Это не первый инцидент с участием истребителя данного типа. Самый серьезный инцидент на сегодняшний день произошел в апреле 2016 года. Тогда во время тренировочного полета произошла авария, в результате которой пилот впоследствии скончался от полученных травм.

#россия #китай #авиация #военная техника #самолеты #истребитель #j-15 #су-33
Источник: twitter.com
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