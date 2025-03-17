К 17 марта цена Toncoin выросла на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил разрешение покинуть Францию после нескольких месяцев проживания в стране. Эта новость не только вызвала ажиотаж в криптосообществе, но и оказала огромное влияние на цену Toncoin (TON). Напомним, Toncoin — это токен, используемый в Telegram для оплаты рекламных услуг.

Генеральный директор Telegram Павел Дуров

Павлу Дурову, задержанному в аэропорту Ле-Бурже под Парижем в августе 2024 года, разрешили покинуть Францию и вылететь в Дубай 15 марта 2025 года. Французские власти разрешили ему покинуть страну на «несколько недель», хотя он остается под судебным надзором. После этого ему придется вернуться, поскольку французское расследование в отношении Telegram еще не завершено.

Эффект от этой новости немедленно сказался на криптовалютных рынках. Цена Toncoin подскочила в субботу после распространения новостей. За пару дней цена Toncoin выросла на 30 процентов по сравнению с предыдущей неделей. 17 марта за токен дают $3.43.

Тем не менее, в настоящее время TON стоит примерно на 58 процентов ниже пиковой цены лета 2024 года.

Цена Toncoin за последние 12 месяцев:







Дуров был арестован в августе 2024 года, и ему было предъявлено несколько обвинений, связанных с предполагаемым содействием организованной преступности через платформу Telegram. После ареста его освободили под залог в 5 миллионов евро, но поначалу ему не разрешили покинуть Францию.

После ареста Дуров, по всей видимости, предпринял некоторые шаги для выполнения требований французских властей. Сообщается, что в январе 2025 года он признал серьезность выдвинутых против него обвинений французским следственным судьям.

Toncoin — это собственная криптовалюта Open Network, которая служит эксклюзивной блокчейн-инфраструктурой для экосистемы мини-приложений Telegram. Тесная связь между судьбой Дурова и ценой TON показывает, насколько сильно могут быть связаны с определенными людьми некоторые криптовалюты — подобно тому, как Илон Маск связан с Dogecoin.

Хотя Дурову на данный момент разрешено покинуть Францию, его судебное дело еще далеко от завершения. Дальнейшее развитие процесса, вероятно, окажет сильное влияние на цену Toncoin.