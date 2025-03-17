Производственный объект (своего рода мини-завод) «Sunrise» компании Charge Robotics предназначен для ускорения расширения солнечной энергетики.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, в 2023 году в мире было построено новых фотоэлектрических систем общей мощностью почти 350 гигаватт; все системы в совокупности выработали около 1600 тераватт-часов электроэнергии. Однако, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), этот показатель составляет всего 5,4 процента от мирового объема потребляемой электроэнергии.

Фото: Charge Robotics

Для достижения глобальных целей по борьбе с изменением климата к 2030 году необходимо существенно увеличить ежегодное расширение использования солнечной энергии. Американский стартап Charge Robotics хочет значительно продвинуться в этом направлении, предложив новый метод установки солнечных панелей. Компания разрабатывает объекты под названием Sunrise, которые предназначены для автоматизации и ускорения строительства крупных солнечных электростанций.

Вместо ручной сборки компонентов с привлечением большого количества персонала, этим занимается «мини-завод» — непосредственно на месте будущей фотоэлектрической системы. Только металлические сваи и фундаменты должны быть уже заранее установлены.

Колесный производственный объект оснащен роботизированными механизмами, которые собирают и крепят солнечные панели. Каждый собранный таким образом модуль имеет длину около 12 метров и весит около 360 кг.

Автономное транспортное средство перевозит готовые модули к месту их окончательной сборки, где их можно собрать под наблюдением человека. По данным Charge Robotics, система работает с компонентами и размерами панелей, обычно используемыми в США.

Основатели Charge Robotics Бэнкс Хантер и Макс Юстиц изучали машиностроение в знаменитом Массачусетском технологическом институте. Хантер 5 лет проработал в стартапе, занимающемся медицинскими технологиями, прежде чем в 2021 году основал собственный бизнес вместе со своим бывшим однокурсником.

«Мы считаем, что изменение климата является самой большой проблемой, затрагивающей большинство людей в мире. Мы подумали, что если мы можем что-то построить, то нам следует построить что-то действительно важное», — рассказал Хантер изданию MIT News.

Поскольку в настоящее время солнечная энергия дешевеет быстрее, чем любая другая форма производства энергии, они решили сосредоточиться на ней.

По официальным данным, к 2023 году почти 4 процента всей электроэнергии в США вырабатывалась крупными солнечными электростанциями, например, в пустынях Невады, Калифорнии или Техаса. Условия работы монтажников там суровые: изнуряющая жара, пыль и тяжелая, монотонная физическая работа. Использование объекта Sunrise, который также оснащен автономным погрузчиком, может значительно упростить их работу.

Хантер считает, что эти своего рода мини-заводы могли бы смягчить нехватку квалифицированных кадров в солнечной энергетике США: По его словам, можно «построить гораздо более крупные станции быстрее с тем же количеством сотрудников».

Во многих странах Европы, согласно последним данным, 86 процентов всех фотоэлектрических систем расположены на крышах. Для их строительства требуется много ручной работы со стороны различных мастеров, таких как инженеры-электрики и кровельщики.

Поскольку не все здания могут быть использованы для установки солнечных систем на крышах, дальнейшее расширение соответствующей инфраструктуры должно все больше концентрироваться на открытых пространствах.



