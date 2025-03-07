Из-за падающих обломков пришлось закрывать аэропорты во Флориде.

В пятницу вечером, 6 марта, компания SpaceX снова отправила свой корабль Starship («Старшип») на орбиту. Восьмой испытательный полет закончился очередной неудачей для космической компании Илона Маска.

Старт и начальный этап миссии прошли по плану. Однако затем верхняя ступень ракеты взорвалась в верхних слоях атмосферы Земли.







До этого сверхтяжелый ускоритель отделился от Starship и вернулся на стартовую площадку. По крайней мере, во время этого испытательного полета вновь удалось захватить нижнюю ступень ракеты на стартовой башне с помощью захватных рычагов.





«Во время полета Starship произошел быстрый незапланированный распад корабля, и связь с ним была потеряна», — сообщила космическая компания SpaceX в сообщении на платформе X.

«Мы проанализируем данные сегодняшнего полета, чтобы лучше понять причину инцидента. Как всегда, успех такого испытания зависит от того, чему мы научимся, и сегодняшний полет поможет нам повысить надежность Starship», — добавила компания Маска.

Сообщается, что после инцидента падающие части ракеты были замечены над американским штатом Флорида и Карибским бассейном. Американское авиационное управление (FAA) временно приостановило взлеты и посадки в нескольких аэропортах Флориды. Об этом же свидетельствуют данные Flightradar24.

Утром 7 марта в социальных сетях циркулируют многочисленные видеоролики, на которых предположительно запечатлено падение обломков Starship. Предыдущий испытательный полет Starship завершился аналогичным образом. В то же время поступали сообщения о падении частей ракет на ряд островов Карибского моря Теркс и Кайкос.

Ракетная система впервые была испытана в апреле 2023 года и взорвалась всего через несколько минут после старта. Однако в ходе дальнейших испытаний верхняя ступень достигла космоса и совершила управляемую посадку в Индийском океане.