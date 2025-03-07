Нет ничего необычного в том, что военно-воздушные силы стран-союзников проводят совместные учения. Однако когда израильские ВВС проводят совместные учения с ВВС США, домыслы, предположения и инсинуации неизбежны.



Израильские истребители пролетают над Средиземным морем в сопровождении B-52. Фото: Армия обороны Израиля

В рамках совместных учений несколько израильских истребителей совершили полет с бомбардировщиком ВВС США B-52.







Американский бомбардировщик вылетел с британской авиабазы Фэрфорд, где размещено несколько B-52. Он пролетел над Францией и Средиземноморьем к побережью Израиля. Там он сделал несколько кругов в течение часа, прежде чем повернуть обратно и вернуться в Великобританию по тому же маршруту.





Израильская армия заявила, что учения проводились с целью укрепления взаимодействия между армиями и «создания комплексных возможностей для различных сценариев», не предоставив дополнительных подробностей.



Израильские военные заявили, что во время учений израильские истребители F-35i и F-15i летали вместе с американскими бомбардировщиками B-52. Войска «отработали практическую оперативную координацию между двумя армиями, чтобы улучшить их способность противостоять различным региональным угрозам».

Часть траектории полета бомбардировщика B-52 ВВС США

В социальных сетях и различных СМИ начали строить предположения о планах израильских и американских ВВС: от отработки удара по иранским ядерным объектам до подготовки к атаке на сектор Газа.

Очевидно, что совместный маневр является, помимо прочего, демонстрацией символической силы. Особенно на фоне того, что президент США Дональд Трамп регулярно высказывает угрозы в адрес ХАМАС и населения сектора Газа.

B-52 поступил на вооружение в 1955 году. Это старейший самолет, все еще находящийся на вооружении ВВС США. Официальное название Stratofortress («Стратосферная крепость») редко используется в войсках. Его обычно называют BUFF.

В настоящее время в эксплуатации находятся 72 бомбардировщика версии B-52H. Планируется, что по крайней мере некоторые из них продолжат полеты до 2050-х годов. Ожидается, что первый из них будет модернизирован до версии B-52J до 2030 года. Они получат новые двигатели и улучшенный радар.

Размах крыльев B-52H составляет 56,4 метра. Максимальная взлетная масса — 221 тонна. Из-за своих огромных размеров B-52H оснащен тормозным парашютом, который предотвращает выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы.

Максимальная скорость — 1050 км/ч, обычная крейсерская скорость — 819 км/ч. Практический потолок — 15 000 метров. Дальность выполнения боевых задач — до 14 200 километров. Большая дальность полета делает его стратегическим дальним бомбардировщиком.

«Стратегический» означает, что он может быть оснащен ядерным оружием. С самого начала B52 предназначался для сброса ядерных бомб на потенциального противника (в то время: СССР). Даже сегодня это по-прежнему часть ядерной стратегии США.

Боевая нагрузка до 32 000 кг позволяет оснащать самолет многочисленными видами оружия с ядерными или обычными боеголовками. Например, его можно оснастить поворотной пусковой установкой для запуска до 8 крылатых ракет из внутреннего отсека вооружения. При необходимости под крыльями можно разместить еще 12 крылатых ракет.





