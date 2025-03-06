Европейские страны, НАТО и Канада располагают тысячами танков разных типов, во многих модификациях и в разном техническом состоянии. Однако Россия на втором месте в мире по числу танков после Китая.

Самыми крупными танковыми силами (войсками) среди европейских стран располагают Турция и Греция, сообщает портал Defence24. У Турции имеется более 2200 танков, в том числе более 400 Leopard 2A4, 350 Leopard 1 и более 800 поставленных США M60 и M48.



Согласно предоставленным данным (в том числе на платформе Statista), у Греции имеется 1344 танка. По другим данным, их может быть более 1600, из которых около 350 — это Leopard 2A4 и 2A6, 501 — Leopard 1, а на хранении находится около 500 старых танков M48 и M60. Цифры не являются точными и полными. Некоторая информация, например, о технике, переданной Украине и оставшейся после военной помощи, приводится скупо и без подробностей.

Польша имеет 233 танка Leopard 2 в вариантах A5, A4 и — после проведенной в стране модернизации — 2PL. Страна получила 116 танков M1A1 Abrams, 28 из 250 заказанных новейших танков M1A2 SEP v3 Abrams, а также 98 (из 180 заказанных) южнокорейских танков K2GF Black Panther. В распоряжении Вооружённых сил Польши имеется не более 200 танков Т-72 (в худшем техническом состоянии, чем переданные Украине танки) и 160–170 танков Twardy.

Финляндия, которая является членом Альянса с 2023 года, располагает 200 танками Leopard 2A6 и 2A4. Бронетанковые войска Швеции состоят из 110 танков Stv 122 (шведский вариант Leopard 2A5). Швеция также разместила заказ на 44 танка Leopardi 2A8, которые заменят машины, переданные Украине. У Дании имеется 44 танка Leopard 2A7; Норвегия располагает 38 танками Leopard 2A4 и также заказала 54 машины в версии 2A8. Литва заказала 44 таких танка.

Производитель самого распространенного среди стран НАТО танка — Германия — в настоящее время располагает примерно 300–310 танками Leopard 2A6 и 2A7. Летом прошлого года бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку около 100 танков Leopard 2A8.

Франция, в свою очередь, использует 222 танка Leclerc собственной разработки. Из 184 машин, переведенных в глубокий резерв, вероятно, 150 машин ранних версий были списаны.

Великобритания, имеющая более 200 танков Challenger 2, намерена оставить 148 машин после модернизации до стандарта Challenger 3. Италия также использует танки собственной разработки — 200 машин C1 Ariete, из которых 125 находятся в строю, а остальные 75 — в резерве.

У Нидерландов, сокративших свои бронетанковые силы, осталось 18 танков Leopard 2A6. В 2027-30 годах планируется получить 46 танков версии 2A8. У Испании имеется 98 танков Leopard 2A4 и 219 машин 2E, произведенных в Испании. Резервы Португалии составляют около 30 Leopard 2A6. У Канады осталось 20 танков Leopard 2A6 и 54 танка 2A4 после передачи восьми из этих танков Украине. Двенадцать танков Leopard 2A4 находятся на вооружении Венгрии, которая заказала 44 машины модификации 2A7.

Словакия, получившая от Германии 15 танков Leopard 2A4 в обмен на 30 боевых машин пехоты, переданных Украине, также имеет 30 танков Т-72. У Хорватии, которая передала Украине 30 М-84, то есть югославских модификаций Т-72, осталось 15 таких танков. У Словении имеется 54 машины этого типа, и 28 из них она передала Украине.

Два года назад у Болгарии было около 250 танков Т-72. Часть из них была закуплена Чешской Республикой для передачи Украине, поскольку она владеет или должна получить 42 танка Leopard 2A4 и A5. Чехия также заказала 44 машины Leopard 2A8 с возможностью установки дополнительных машин в различных модификациях, включая машины технической поддержки.

Румыния располагает около 290 танками семейства TR (Tanc Romanesc) различных модификаций, разработанными на базе советского Т-55, в том числе 120 единиц Т-55. Этот союзник НАТО запросил одобрение на закупку 54 танков M1A2. Ресурсы Албании включают китайские клоны советских танков Т-54/55, большинство из которых находятся на хранении. Это примерно 40 боевых танков Type 59 из Китая (681 машина находится в резерве), 55 Type 62 и 40 Type 69.

В настоящее время парк танков России (согласно порталу Defence24) составляет 5750 единиц, что ставит ее на второе место в мире по числу обладателей техники после Китая (6800 единиц); и, таким образом, по этому показателю РФ обгоняет США (более 4600 единиц).





