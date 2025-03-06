Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Defence24: В Европе самые крупные танковые силы у Турции и Греции
Европейские страны, НАТО и Канада располагают тысячами танков разных типов, во многих модификациях и в разном техническом состоянии. Однако Россия на втором месте в мире по числу танков после Китая.

Самыми крупными танковыми силами (войсками) среди европейских стран располагают Турция и Греция, сообщает портал Defence24. У Турции имеется более 2200 танков, в том числе более 400 Leopard 2A4, 350 Leopard 1 и более 800 поставленных США M60 и M48.

Согласно предоставленным данным (в том числе на платформе Statista), у Греции имеется 1344 танка. По другим данным, их может быть более 1600, из которых около 350 — это Leopard 2A4 и 2A6, 501 — Leopard 1, а на хранении находится около 500 старых танков M48 и M60. Цифры не являются точными и полными. Некоторая информация, например, о технике, переданной Украине и оставшейся после военной помощи, приводится скупо и без подробностей.

Польша имеет 233 танка Leopard 2 в вариантах A5, A4 и — после проведенной в стране модернизации — 2PL. Страна получила 116 танков M1A1 Abrams, 28 из 250 заказанных новейших танков M1A2 SEP v3 Abrams, а также 98 (из 180 заказанных) южнокорейских танков K2GF Black Panther. В распоряжении Вооружённых сил Польши имеется не более 200 танков Т-72 (в худшем техническом состоянии, чем переданные Украине танки) и 160–170 танков Twardy.

Финляндия, которая является членом Альянса с 2023 года, располагает 200 танками Leopard 2A6 и 2A4. Бронетанковые войска Швеции состоят из 110 танков Stv 122 (шведский вариант Leopard 2A5). Швеция также разместила заказ на 44 танка Leopardi 2A8, которые заменят машины, переданные Украине. У Дании имеется 44 танка Leopard 2A7; Норвегия располагает 38 танками Leopard 2A4 и также заказала 54 машины в версии 2A8. Литва заказала 44 таких танка.

Производитель самого распространенного среди стран НАТО танка — Германия — в настоящее время располагает примерно 300–310 танками Leopard 2A6 и 2A7. Летом прошлого года бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку около 100 танков Leopard 2A8. 

Франция, в свою очередь, использует 222 танка Leclerc собственной разработки. Из 184 машин, переведенных в глубокий резерв, вероятно, 150 машин ранних версий были списаны.

Великобритания, имеющая более 200 танков Challenger 2, намерена оставить 148 машин после модернизации до стандарта Challenger 3. Италия также использует танки собственной разработки — 200 машин C1 Ariete, из которых 125 находятся в строю, а остальные 75 — в резерве.

У Нидерландов, сокративших свои бронетанковые силы, осталось 18 танков Leopard 2A6. В 2027-30 годах планируется получить 46 танков версии 2A8. У Испании имеется 98 танков Leopard 2A4 и 219 машин 2E, произведенных в Испании. Резервы Португалии составляют около 30 Leopard 2A6. У Канады осталось 20 танков Leopard 2A6 и 54 танка 2A4 после передачи восьми из этих танков Украине. Двенадцать танков Leopard 2A4 находятся на вооружении Венгрии, которая заказала 44 машины модификации 2A7.

Словакия, получившая от Германии 15 танков Leopard 2A4 в обмен на 30 боевых машин пехоты, переданных Украине, также имеет 30 танков Т-72. У Хорватии, которая передала Украине 30 М-84, то есть югославских модификаций Т-72, осталось 15 таких танков. У Словении имеется 54 машины этого типа, и 28 из них она передала Украине. 

Два года назад у Болгарии было около 250 танков Т-72. Часть из них была закуплена Чешской Республикой для передачи Украине, поскольку она владеет или должна получить 42 танка Leopard 2A4 и A5. Чехия также заказала 44 машины Leopard 2A8 с возможностью установки дополнительных машин в различных модификациях, включая машины технической поддержки.

Румыния располагает около 290 танками семейства TR (Tanc Romanesc) различных модификаций, разработанными на базе советского Т-55, в том числе 120 единиц Т-55. Этот союзник НАТО запросил одобрение на закупку 54 танков M1A2. Ресурсы Албании включают китайские клоны советских танков Т-54/55, большинство из которых находятся на хранении. Это примерно 40 боевых танков Type 59 из Китая (681 машина находится в резерве), 55 Type 62 и 40 Type 69.

В настоящее время парк танков России (согласно порталу Defence24) составляет 5750 единиц, что ставит ее на второе место в мире по числу обладателей техники после Китая (6800 единиц); и, таким образом, по этому показателю РФ обгоняет США (более 4600 единиц).


#россия #сша #европа #военная техника #танки #abrams #leopard #европейский союз #challenger #бронетанковое вооружение
Источник: defence24.pl
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Крыму построят новую железную дорогу
5
Стал известен график выхода HyperOS 2 и какие модели получат обновление
7
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил в космосе свободно дрейфующий объект
+
В России идет расконсервация ранее закрытого производства этаноламинов
+
В Китае создан квантовый чип, который в 1 квадриллион раз быстрее, чем лучший суперкомпьютер в мире
7
Samsung расширила список моделей для One UI 7 beta и подтвердила период релиза стабильной версии
+
GeForce RTX 5070 Ti почти в 4 раза превзошла Radeon RX 9070 XT в Indiana Jones and the Great Circle
35
Геймеры устанавливают старую видеокарту в дополнение к Nvidia RTX 50 из-за отсутствия PhysX
7
Digital Foundry: Производительность FSR 4 уступает FSR 3, однако, качество изображения в разы лучше
11
Россияне стали предпочитать автомобили "параллельного импорта" китайским автомобилям
2
GeForce RTX 4060 показала 72 FPS в GTA V Enhanced Edition на ультра настройках с RT
6
Обновление HyperOS 2.1 стало доступно для пяти моделей Xiaomi и двух Poco
3
Samsung анонсировала дату выхода One UI 7.0 на основе Android 15 - в первых числах апреля
+
Результаты нескольких тестов AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT появились в Сети перед публикацией обзоров
25
В России появилась ещё одна стратегия развития полупроводниковой отрасли до 2035 года
5
Intel откладывает выпуск процессоров Panther Lake до середины четвертого квартала 2025 года
+
США успешно испытали новый вращающийся детонационный двигатель для сверхзвуковых ракет
+
NVIDIA запускает новый драйвер для RTX 5070 с поддержкой DLSS 4 и новых игр
+
Студент из США создал ИИ для собеседований и с его помощью получил работу по программированию
+
Volvo представляет новый флагман ES90 с электродвигателем мощностью 671 лс
+

Популярные статьи

Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 2-я часть
3
Вспоминаю игру "Tomb Raider: Underworld" (субъективное мнение)
2
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
66
Sony PlayStation 3 против PlayStation 5 - современная эстетика, дизайн и потребительское очарование
8
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
330
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
7
Тестирование AMD CrossFireX из двух видеокарт Radeon HD 7750 1Gb
11
Пять загадок аниме Lycoris Recoil, которые озадачили фанатов
1
Китай переманивает ведущих американских ученых, пока Трамп пытается отменить в США закон о чипах
+

Сейчас обсуждают

Александр Булахов
22:37
Раньше такого не было... OnePlus 8t с 10го обновился до 14го... А щас я даже не знаю до какого обновляется мой 12й
Стало известно, что устройства OnePlus получат только 3 версии Android
Dark_Cloud
22:37
В GTAV Enhanced - DLSS Transformer выдает лютый гостинг при езде в сумерках. С родной CNN библиотекой 3.7.10 - подобного и близко нет. Че-то эксперты таких косяков не видят. Информация DF, безусловно,...
Угрозы тарифов побуждают Volvo задуматься о расширении производства в США
Маэстро
22:36
теперь понятно, зачем он новый свинарник строит, расширяется для новых утех
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
Евгений Марчук
22:36
Так на 5070 нет поддержки 32-битной версии физикс
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
Маэстро
22:34
а ты чё специалист по гивну на траве? признайся, серишь в кустах за своим сараем пока ни кто не видит?
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
Евгений Марчук
22:34
Так это 4070,в 5070 нет 32 бит физикс
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
Nvidia&Intel Hater
22:33
тебе ли убогая скотина полуживая о чьей то жизни судить.ты существуешь как последняя гниль,умственный и физический деградант
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
VRoman
22:32
Подход 3DFX кажется был гораздо лучше. Когда чипы видюх рассчитывали каждый кадр совместно никакой поддержки со стороны игр не требовалось. У них был только один большой недостаток: нехватка видеопамя...
Тестирование AMD CrossFireX из двух видеокарт Radeon HD 7750 1Gb
РаveIshakh
22:32
а твоя какбудто нет
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
РаveIshakh
22:31
твоя жизнь не лучше
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем