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kosmos_news
Эксперт: Первый складной смартфон Apple будет на базе ИИ и стоить от $2000
В следующем году Apple может представить свой первый складной смартфон и предложить пользователям iPhone больше разнообразия. Если верить известному аналитику Минг-Чи Куо, первый складной iPhone будет очень дорогим.

В течение многих лет ожидалось, что компания Apple выйдет на рынок складных устройств. Неоднократно высказывались предположения, что производитель может сначала выпустить складной MacBook или iPad, а затем складной iPhone. Теперь Минг-Чи Куо предполагает, что iPhone в стиле Samsung Galaxy Fold может появиться в течение 2026 года. На основе информации от поставщиков Куо обрисовал свои ожидания относительно высококлассного складного устройства.
На фото изображен складной смартфон от Microsoft, но складной смартфон от Apple может выглядеть похожим образом
По словам Куо, первый складной iPhone будет позиционироваться как «настоящий телефон на базе искусственного интеллекта», поскольку большие экраны позволят улучшить многозадачность ИИ. 

Сообщается, что он оснащен внутренним дисплеем с диагональю 7,8 дюйма и, в отличие от конкурентов, «не имеет складок». Вероятно, это означает, что сгиб внутреннего экрана невидим. В складных устройствах других производителей, таких как Samsung или Oppo, сгиб становится все меньше и меньше, но он еще не стал полностью невидимым.

По словам Куо, внешний дисплей у новинки составляет 5,5 дюйма, что меньше, чем у Galaxy Fold Z 6 или Pixel 9 Pro Fold, диагональ каждого из которых составляет 6,3 дюйма. 

По словам Куо, Apple придется отказаться от технологии распознавания лиц Face ID, которая сейчас является стандартной для всех iPhone, поскольку в тонком корпусе нет места для датчиков. Вместо этого сканер отпечатков пальцев Touch ID будет интегрирован в боковую кнопку, как это сделал производитель в iPad Air. Складные модели конкурентов также используют подобное решение.

Что касается камеры, то на задней панели будут использоваться два датчика, аналогичные тем, что установлены в базовом iPhone. По словам Куо, также установлена фронтальная камера, которая должна быть доступна как в сложенном, так и в разложенном состоянии устройства.

Что касается толщины устройства, Куо говорит о 9–9,5 миллиметрах в сложенном виде и 4,5–4,8 миллиметра в разложенном виде. Это сделает его тоньше в сложенном виде, чем Pixel 9 Pro Fold от Google, но не таким тонким, как Find N5 от Oppo, толщина которого в сложенном виде, по данным производителя, составляет менее девяти миллиметров.

Куо ожидает, что шарнир, который позволит складывать и раскладывать складную модель тысячи раз за весь срок службы, будет изготовлен из комбинации нержавеющей стали и титанового сплава. Сообщается, что корпус изготовлен из титанового сплава, аналогичного моделям iPhone Pro.

Куо предполагает, что первый складной смартфон производителя iPhone будет относиться к самому высокому ценовому диапазону и будет стоить от 2000 до 2500 долларов. Это сделает его дороже большинства современных складных смартфонов от Samsung, Oppo или Google. Ожидаемую цену складного смартфона Apple превышает только складной смартфон Mate XT Tri-Fold от Huawei, стоимость которого составляет более 3000 долларов.

Аналитик полагает, что складной смартфон может вызвать большой спрос, несмотря на высокую цену. Однако он должен соответствовать высоким ожиданиям.

По словам Куо, Apple планирует завершить разработку спецификаций своего первого складного iPhone во втором квартале этого года и официально запустить проект в третьем квартале. Сообщается, что массовое производство запланировано на четвертый квартал 2026 года, что позволит вывести устройство на рынок в конце 2026 или начале 2027 года.

Куо прогнозирует, что к 2026 году объем продаж составит от трех до пяти миллионов единиц. По сравнению с продажами iPhone это не так уж много. Сообщается, что Apple уже разрабатывает второе поколение, производство которого должно начаться во втором квартале 2027 года. 

«Включая модель второго поколения, общий объем поставок складных iPhone может достичь 20 миллионов единиц в 2027 году», — сказал эксперт.

Куо известен своими хорошими отношениями с поставщиками в Китае и ранее часто предоставлял точные прогнозы и сведения. Что касается складного iPhone, то он, возможно, прав, поскольку журнал The Information сообщил о схожих сроках в июле 2024 года.

#apple #смартфон #техника
Источник: mingchikuo.craft.me
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