Немецкий автопроизводитель представил доступный электромобиль.

Volkswagen представил относительно недорогой электромобиль. Ожидается, что компактный VW ID.Every1 поступит в продажу по цене около €20 000, как объявил немецкий автопроизводитель на презентации.







ID.Every1 пока остается концепцией. Однако представленная версия должна быть весьма похожа на итоговый вариант, который появится на рынке. Малолитражный электромобиль появится на рынке не раньше 2027 года. Так что к тому времени многое еще может измениться.





Volkswagen описывает ID.Every1 как прямого преемника небольшого VW Up. Длина новой модели составляет 3,88 метра, что на 30 сантиметров длиннее предыдущей модели Up, но меньше Polo. Ширина будущего электромобиля составит 1,88 метра, а объем багажника — 305 литров.





Концептуальный автомобиль оснащен новым электродвигателем мощностью 70 кВт (95 л.с.). Согласно пресс-релизу, дальность перемещения составляет не менее 250 километров. Пока неизвестно, с какими вариантами аккумулятора и двигателя ID.Every1 выйдет на рынок.





В машине должно быть достаточно места для 4 человек. В кабине предусмотрено все необходимое, а центральное место занимает сенсорный экран. Классической центральной консоли нет. Область для ног остается свободной, благодаря чему интерьер кажется довольно просторным.





Под сенсорным экраном расположен ряд физических кнопок — для регулировки температуры в салоне, подогрева сидений и громкости звука. На рулевом колесе также расположены многочисленные кнопки управления. За рулевым колесом расположена цифровая приборная панель.





VW хочет избежать ошибок модели ID.3. ID.Every1 будет оснащен принципиально новой, особенно мощной программной архитектурой. С этой целью VW с середины 2024 года сотрудничает с американским конкурентом Tesla — компанией Rivian.

Пройдет некоторое время, прежде чем Volkswagen представит ID.Every1 в автосалонах и, наконец, на дорогах.