Tesla в кризисе: тревожные показатели по производству и продажам машин поступают теперь теперь и из Китая.

В настоящее время бизнес Tesla переживает трудный период. Число новых регистраций машин в ЕС значительно сократилось, а теперь поступают тревожные данные из Китая.

Tesla Model Y в Китае

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), поставки автомобилей Tesla, произведенных в Китае, в феврале сократились примерно вдвое по сравнению с январем (с 63 238 до 30 688 единиц). По сравнению с февралем 2024 года снижение составило 49%. Об этом сообщает Yahoo Finance.

Акции Tesla в этом году также показывают не очень хорошие результаты. Во вторник, 4 марта, они потеряли 4,4%. В целом в этом году акции уже упали почти на 33%.

Автомобили Tesla, произведенные в Китае, частично экспортируются, а частично продаются в самой стране. При этом, рынок электромобилей в Китае в настоящее время переживает бум. По сравнению с предыдущим годом в феврале было продано на 82% больше электромобилей.

«Неоспоримо, что поведение Илона Маска наносит ущерб бренду», — говорит специалист по бренду Марио Натарелли.

По словам эксперта, Tesla была ведущим брендом электромобилей. Это был самый инновационный бренд, представленный визионером, человеком, который хотел сделать планету более здоровой. Теперь люди продают свои Tesla и «даже стыдятся ездить на них, потому что их машины ассоциируются с Маском».

Но это лишь одна из причин, по которой показатели продаж Tesla резко падают в особенно важных регионах. Причиной спада также стало старение технологий бывшего пионера электромобилей. К этому следует добавить возросшую конкуренцию, о чем свидетельствуют данные нескольких отраслевых специалистов в отчете Automotive News.

В Кремниевой долине, жители которой, как правило, либеральны и в основном демократы, люди все чаще отворачиваются от Маска и отказываются от электромобилей его компании. По общему мнению, люди больше не хотят ассоциироваться с ним и его взглядами.

Tesla необходимо срочно вывести на рынок новые автомобили, считает аналитик Том Либби из S&P Global Mobility. Model 3 была выпущена в 2017 году, а Model Y появилась в 2020 году. Эти автомобили устаревают, в то время как у конкурентов на рынке появилось множество новых электромобилей.

В Китае Tesla сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны местных производителей, таких как BYD. Инсайдеры отрасли также связывают спад продаж машин в Европе с политической активностью Илона Маска.

Помимо своей роли в администрации США, он неоднократно вмешивается во внутреннюю политику европейских стран. Среди прочего, в преддверии федеральных выборов в Германии он поддерживал партию «Альтернатива для Германии».





