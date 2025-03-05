Впервые НАСА удалось получить навигационные сигналы со спутников на околоземной орбите на Луне. Это было достигнуто в рамках эксперимента по лунному приемнику ГНСС (LuGRE), который проводился совместно с Итальянским космическим агентством.
Целью было выяснить, возможно ли принимать сигналы от двух систем ГНСС — GPS и Galileo — во время лунной миссии и использовать их для навигации на Луне.
LuGRE был отправлен на Луну 2 марта с помощью лунного модуля Blue Ghost компании Firefly Aerospace. 3 марта LuGRE получил навигационные координаты на поверхности Луны. Примерно в 360 000 километрах от Земли, как пишет само НАСА в своем блоге.
Напомним, примерно через год после первой в истории космонавтики коммерческой высадки на Луну второй лунный модуль американской компании приземлился на спутнике Земли. Blue Ghost высотой около 2 метров и шириной 3 метра успешно приземлился в так называемом Море Кризисов — низменности диаметром около 500 километров. Вскоре после этого Blue Ghost передал первое изображение лунной поверхности, опубликованное самим производителем Firefly Aerospace.
Ранее LuGRE установил рекорд, принимая навигационные сигналы на расстоянии 330 000 километров.
«Это очень интересное открытие для лунной навигации, и мы надеемся использовать эту возможность в будущих миссиях», — заявил Кевин Коггинс из НАСА.
До сих пор для определения положения на Луне использовался комплекс измерений и датчиков. Тот факт, что существующие навигационные сети теперь можно использовать и с Земли, может оказаться весьма полезным для будущих лунных миссий и других исследовательских проектов.
Прежде всего, тот факт, что лунные аппараты могут перемещаться полностью без вмешательства человека, открывает большие возможности для исследования спутника Земли. Ожидается, что миссия LuGRE будет собирать данные в течение 14 дней.
Ну а сам посадочный модуль Blue Ghost будет исследовать Луну с помощью многочисленных научных приборов в течение примерно двух недель. Blue Ghost был запущен в январе с помощью ракеты Falcon 9 космической компании SpaceX, принадлежащей технологическому миллиардеру Илону Маску.
Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. На борту ракеты также находился лунный модуль Resilience от японского стартапа ispace. Однако этот посадочный модуль должен лететь к Луне по другой траектории и прибудет туда только через несколько месяцев.
Посадки на Луну считаются технически очень сложными и часто заканчиваются неудачами. Только в феврале прошлого года американской компании Intuitive Machines удалось осуществить первую в истории космонавтики коммерческую посадку на Луну с помощью Nova-C. И Nova-C, и Blue Ghost являются частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services).