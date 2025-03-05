В будущем навигация на спутнике Земли может стать намного проще.

Впервые НАСА удалось получить навигационные сигналы со спутников на околоземной орбите на Луне. Это было достигнуто в рамках эксперимента по лунному приемнику ГНСС (LuGRE), который проводился совместно с Итальянским космическим агентством.

Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly запечатлел восход солнца на Луне. Фото: Firefly Aerospace

Целью было выяснить, возможно ли принимать сигналы от двух систем ГНСС — GPS и Galileo — во время лунной миссии и использовать их для навигации на Луне.

LuGRE был отправлен на Луну 2 марта с помощью лунного модуля Blue Ghost компании Firefly Aerospace. 3 марта LuGRE получил навигационные координаты на поверхности Луны. Примерно в 360 000 километрах от Земли, как пишет само НАСА в своем блоге.

Напомним, примерно через год после первой в истории космонавтики коммерческой высадки на Луну второй лунный модуль американской компании приземлился на спутнике Земли. Blue Ghost высотой около 2 метров и шириной 3 метра успешно приземлился в так называемом Море Кризисов — низменности диаметром около 500 километров. Вскоре после этого Blue Ghost передал первое изображение лунной поверхности, опубликованное самим производителем Firefly Aerospace.

На снимке изображена лунная поверхность и двигатели посадочного модуля (в центре). Справа виден луч солнца

Ранее LuGRE установил рекорд, принимая навигационные сигналы на расстоянии 330 000 километров.

«Это очень интересное открытие для лунной навигации, и мы надеемся использовать эту возможность в будущих миссиях», — заявил Кевин Коггинс из НАСА.



Фото: НАСА

До сих пор для определения положения на Луне использовался комплекс измерений и датчиков. Тот факт, что существующие навигационные сети теперь можно использовать и с Земли, может оказаться весьма полезным для будущих лунных миссий и других исследовательских проектов.

Прежде всего, тот факт, что лунные аппараты могут перемещаться полностью без вмешательства человека, открывает большие возможности для исследования спутника Земли. Ожидается, что миссия LuGRE будет собирать данные в течение 14 дней.

Ну а сам посадочный модуль Blue Ghost будет исследовать Луну с помощью многочисленных научных приборов в течение примерно двух недель. Blue Ghost был запущен в январе с помощью ракеты Falcon 9 космической компании SpaceX, принадлежащей технологическому миллиардеру Илону Маску.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. На борту ракеты также находился лунный модуль Resilience от японского стартапа ispace. Однако этот посадочный модуль должен лететь к Луне по другой траектории и прибудет туда только через несколько месяцев.

Посадки на Луну считаются технически очень сложными и часто заканчиваются неудачами. Только в феврале прошлого года американской компании Intuitive Machines удалось осуществить первую в истории космонавтики коммерческую посадку на Луну с помощью Nova-C. И Nova-C, и Blue Ghost являются частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services).