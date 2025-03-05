Самое распространенное в мире облако Amazon AWS хочет предложить ИИ-агентов не только для клиентов облачных вычислений, но и в секторе B2C (коммерческое взаимодействие бизнеса и частных лиц) — например, для пользователей Alexa+.

Дочерняя компания Amazon, Amazon Web Services (AWS), хочет полагаться на ИИ-агентов. AWS уже много лет является источником прибыли для Amazon. В настоящее время создан специальный отдел по разработке систем автоматизации человеческих задач.







По данным Reuters, поставщик облачных вычислений планирует все больше полагаться на ИИ-агентов. По данным новостной службы, во внутреннем электронном письме генерального директора AWS Мэтта Гармана его сотрудникам говорится, что основанный на агентах искусственный интеллект может «стать следующим миллиардным бизнесом для AWS».

Издание TechCrunch прокомментировало ситуацию:

«Amazon, похоже, последняя компания, присоединившаяся к переходу технологической отрасли на ИИ-агентов».

Новую группу ИИ возглавил давний менеджер AWS Свами Сивасубраманьян, ранее занимавший пост президента по ИИ и данным.

Агенты искусственного интеллекта автоматизируют задачи пользователей, избавляя их от необходимости давать четкие инструкции. Amazon уже представила первые возможности ИИ с помощью Alexa+. На прошлой неделе в ходе демонстрации продукта голосовой помощник показал, как он автоматически заказывает такси Uber и самостоятельно перемещается по сайту.

По данным TechCrunch, эта функция станет доступна некоторым клиентам в США уже в этом месяце. Amazon пишет в своем блоге, что Alexa+ также может бронировать и приобретать товары самостоятельно.

Издание The Information полагает, что AWS рассчитывает, что клиенты облачных вычислений будут больше инвестировать в инструменты ИИ для автоматизации задач. Это ставит AWS в прямую конкуренцию с Salesforce и Microsoft, которые также разрабатывают системы ИИ для автоматизации рабочих задач с помощью Agentforce и Azure AI Agent Service.