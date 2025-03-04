Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Компания Infinix представила смартфон с перовскитными солнечными элементами
Компания Infinix продемонстрировала телефон, на задней панели которого установлены фотоэлектрические элементы. Они сами заряжают аккумулятор.

Infinix — это бренд мобильных телефонов из Китая, принадлежащий Transsion Group и, таким образом, входящий в пятерку крупнейших производителей мобильных телефонов в мире. В преддверии Всемирного мобильного конгресса в Китае компания Infinix представила интересную концепцию.
Солнечные элементы на основе перовскита были встроены в заднюю часть смартфона. Если на фотоэлектрический модуль попадает достаточное количество солнечного света, он генерирует электрический ток и заряжает аккумулятор мобильного телефона.

Сотрудник Infinix объяснил, что при оптимальных условиях — когда смартфон находится под прямыми солнечными лучами — солнечные элементы могут заряжать телефон с мощностью зарядки до 2 Вт. Infinix утверждает, что заряд батареи может таким образом восстановиться на 10 процентов примерно за час.


Пока неизвестно, как поведет себя смартфон после часа пребывания на палящем солнце. Однако тепло, выделяемое прямыми солнечными лучами, является фактором, который нельзя игнорировать в этой концепции. Недаром летом смартфоны регулярно рекомендуют хранить в затененных местах.

Компания Infinix также продемонстрировала корпус мобильного телефона со встроенными перовскитными ячейками. Визуально чехол ничем не отличается от других чехлов для мобильных телефонов. Однако аккумулятор не заряжается индукционным способом, как можно было бы предположить.
Чехол для мобильного телефона с солнечными батареями
Чехол имеет 2 контакта в области рамки, которые необходимо соединить с контактами на корпусе телефона. В связи с этим такой чехол можно использовать только для зарядки совместимого смартфона, имеющего 2 таких контакта на корпусе.

И телефон с солнечными элементами, и чехол для него являются прототипами. Пока неясно, появятся ли устройства когда-либо на рынке в таком виде. Infinix не захотела комментировать этот вопрос.

#технологии #смартфон #infinix #солнечные элементы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
10
Эксперты рассказали, чем GTA 5 Enhanced лучше GTA 5 Legacy
10
Xiaomi выпустила смартфон Poco M7 5G по цене 115 долларов
1
Через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11
+
Google Chrome для Android переходит на полноэкранный режим в новом обновлении
3
В Эстонии из-за роста цен на электроэнергию приостановил работу крупнейший в стране завод
3
В XDA рассказали о 6 причинах не переживать о высокой температуре процессора
2
GTA 5 Enhanced будет весить в Steam на 22Gb меньше, чем GTA 5 Legacy
1
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
27
В тесте ToyShop с трассировкой пути RX 9070 XT показала отставание от конкурента в качестве картинки
10
Строительство дублера самого длинного тоннеля России начнется в мае 2025 года
+
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10Б
3
Windows 11 теперь показывает загрузку процессора по-новому
3
Игра «Star Wars Outlaws» бьёт рекорд онлайна в Steam, в основном, благодаря скидкам
1
Видеокарты AMD с RDNA 4 обеспечат значительные улучшения в кодировании и трассировке лучей
2
Иран стал поставлять Турции туркменский газ
+
Энтузиаст с помощью нейросетей снял трейлер Doom 2 в стиле 80-х
+
Ждёт ли фанатов Radeon RX 9070 разочарование, и есть ли у NVIDIA запас видеокарт GeForce RTX 5070
2
Генератор видео Sora появился в ChatGPT
+
ASUS выпускает новые BIOS для материнских плат AM5, улучшающие совместимость с чипами 9000X3D
+

Популярные статьи

МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
13
На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
3
"Ущелье", "Молчаливое братство": краткий обзор двух новых фильмов (субъективное мнение)
3
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
13
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
64
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
15
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
16
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
6

Сейчас обсуждают

Gamandril
17:55
А что такого в том что человек делает то что хочет? Хочет он себе фото альбом на полистать жене с подружками - сделал. И комп свободен и жена довольна. Хочет он почитать настоящую книгу - отпечатал ку...
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
SekaZzZ34
17:55
На более старых сборках, это на АМ2 что ли? Или на пеньке 2 ядерном?😂 Все правильно, как и отказываются от поддержки 32 битных систем. Смысл в такие втыкать карту с 16гб, когда у тебя система с 4гб о...
Видеокарты AMD Radeon RX 9000 и более поздние будут официально поддерживать только режим UEFI
TeXtremeT
17:50
Потому что в 15 раз более ненужные.
Доступность видеокарт Radeon RX 9070 будет в 15 раз выше, чем RTX 5070
Roditch
17:50
Сомнительно, но окей. Но опять же я не могу джойстик в руках держать, а на клаве это проще. Условные: w a s d и на мыши забиндить кнопки. На джойстике это сделать невозможно для людей с ограниченными...
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
sdfwer789
17:49
Только в Assassin's Creed:)
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
[IRanPast]
17:48
У нвидии хот спот 200 градусов, в итоге они отключили мониторинг, и всём плевать
Высокая температура памяти может стать одним из недостатков AMD Radeon RX 9070 XT
FelsheR12345
17:43
72 кадра в контре = это не уважение к себе, да и к команде.
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
FelsheR12345
17:37
Так ещё 775го сокета в разгонах куева туча у людей. Я давича жене такой на работу унес, как раз вместо вечно глючащего х2 4800+ в те-же времена был куплен. У нас в Новосибе вся скорая на кор2дуо сиди...
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
Gamandril
17:31
Это сайт по разгону связанный с работой железа и обзор про железо. Если я объясняю что-то это требует определенных познаний в данной области. Поэтому, если я объяснил, а кто-то не понял, то это не мои...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
Nvidia&Intel Hater
17:29
Ты в курсе что Длсс 4 это прорыв в мазне ? ой в качестве.Он лучше натива даже на производительности.Вульвыч с новым ником Антоха Х й ниже сказал,после 3 недель отсутствия по причине ежегодной диспансе...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем