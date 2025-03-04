Компания Infinix продемонстрировала телефон, на задней панели которого установлены фотоэлектрические элементы. Они сами заряжают аккумулятор.

Infinix — это бренд мобильных телефонов из Китая, принадлежащий Transsion Group и, таким образом, входящий в пятерку крупнейших производителей мобильных телефонов в мире. В преддверии Всемирного мобильного конгресса в Китае компания Infinix представила интересную концепцию.

Солнечные элементы на основе перовскита были встроены в заднюю часть смартфона. Если на фотоэлектрический модуль попадает достаточное количество солнечного света, он генерирует электрический ток и заряжает аккумулятор мобильного телефона.

Сотрудник Infinix объяснил, что при оптимальных условиях — когда смартфон находится под прямыми солнечными лучами — солнечные элементы могут заряжать телефон с мощностью зарядки до 2 Вт. Infinix утверждает, что заряд батареи может таким образом восстановиться на 10 процентов примерно за час.







Пока неизвестно, как поведет себя смартфон после часа пребывания на палящем солнце. Однако тепло, выделяемое прямыми солнечными лучами, является фактором, который нельзя игнорировать в этой концепции. Недаром летом смартфоны регулярно рекомендуют хранить в затененных местах.

Компания Infinix также продемонстрировала корпус мобильного телефона со встроенными перовскитными ячейками. Визуально чехол ничем не отличается от других чехлов для мобильных телефонов. Однако аккумулятор не заряжается индукционным способом, как можно было бы предположить.

Чехол для мобильного телефона с солнечными батареями

Чехол имеет 2 контакта в области рамки, которые необходимо соединить с контактами на корпусе телефона. В связи с этим такой чехол можно использовать только для зарядки совместимого смартфона, имеющего 2 таких контакта на корпусе.

И телефон с солнечными элементами, и чехол для него являются прототипами. Пока неясно, появятся ли устройства когда-либо на рынке в таком виде. Infinix не захотела комментировать этот вопрос.