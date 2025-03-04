Вырабатываемая электроэнергия в первую очередь будет поставляться в центры обработки данных в Техасе, потребности которых в энергии стремительно растут.

Американский стартап Last Energy объявил о планах построить 30 микроядерных реакторов (ММР) в Техасе. Для этих целей компания приобрела участок земли площадью около 80 гектаров.







Часть вырабатываемой электроэнергии будет подаваться непосредственно в местную сеть, но в первую очередь она предназначена для снабжения техасских центров обработки данных. Техас, наряду с Калифорнией и Вирджинией, является одним из штатов США с наибольшим количеством центров обработки данных и планирует дальнейшее расширение этой территории.

Компания Last Energy заявляет, что хочет превратить ядерные реакторы из сложных строительных проектов в продукт массового производства. Основатель и генеральный директор Брет Гугельмасс описывает свой проект как микроядерные реакторы «plug-and-play». Стартап предлагает «энергию как услугу»: он берет на себя всю работу от планирования до технического обслуживания.

PWR-20, как называет Last Energy свой подземный водо-водяной реактор, будет введен в эксплуатацию всего через два года после размещения заказа и будет вырабатывать 20 мегаватт электроэнергии. Каждые 6 лет реактор, расположенный на глубине 12 метров, должен снабжаться новым топливом. Образующиеся отходы остаются на месте в течение всего срока службы реактора.

Благодаря 30 реакторам станция сможет вырабатывать до 600 мегаватт электроэнергии. Для сравнения: крупнейшая атомная электростанция США в Миссисипи вырабатывает около 1400 мегаватт электроэнергии в год. Мощность большинства других атомных электростанций в США также примерно в два раза превышает мощность планируемой станции. Благодаря массовому производству деталей и модульной конструкции реакторы ММР гораздо менее сложны и дешевле обычных более крупных реакторов.

За последние годы стартап уже изготовил различные стандартизированные модульные реакторы. На основе первого прототипа в 2023 году был построен подземный реактор. Этот реактор можно изготовить всего за 8 недель.

В Техасе насчитывается более 300 центров обработки данных, которые, по данным властей, создают нагрузку на электросеть с пиковыми значениями до 85 гигаватт. По оценкам Last Energy, в настоящее время их потребление электроэнергии составляет около 9 процентов от общего потребления в штате.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявляет в пресс-релизе Last Energy, что «Техас должен стать национальным лидером в области ядерной энергетики». Сотрудничество со стартапом приведет к возрождению ядерной энергетики в США.

В настоящее время Last Energy также пытается получить необходимые разрешения на эксплуатацию реакторов в Великобритании и Румынии. По данным компании, цель — 80 реакторов по всей Европе.





