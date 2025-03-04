Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Перовскитные солнечные элементы могут стать экономически выгодными благодаря титану
Перовскит изнашивается чрезвычайно быстро. Исследователи утверждают, что наличие титана в солнечных элементах может изменить ситуацию.

Солнечные элементы играют важную роль в производстве энергии без выбросов во всем мире. В настоящее время большинство солнечных элементов изготавливаются из кремния, производство которого является дорогостоящим и энергоемким. Кроме того, многие из этих солнечных элементов поставляются из Китая, поскольку там имеются крупные месторождения кремния.
В настоящее время большинство солнечных элементов изготавливаются из кремния. Фото: REUTERS 
Поэтому большие надежды возлагаются на материал перовскит, который считается перспективной альтернативой кремнию. Этот кристаллический материал столь же эффективен, как кремний, но у него есть один серьезный недостаток: он не особенно долговечен. Перовскитные солнечные элементы служат всего 1 год, тогда как кремниевые элементы остаются стабильными до 20 лет.

Высокие температуры, в частности, повреждают перовскит, вызывая быстрое разложение материала. А летом солнечные элементы подвергаются интенсивному воздействию солнечной радиации.

Исследователи из Технологического университета Джорджии нашли новый метод, который может сделать перовскитные солнечные элементы более стабильными. Они добавляют титан в солнечные элементы, что должно сделать их более устойчивыми к теплу.

Для этого исследователи использовали тип солнечного элемента, который имеет слоистую конструкцию, как батарея. Через него проходят положительные и отрицательные электроды, а между ними находится перовскитная ячейка. Исследователи обработали перовскит газообразным титаном в условиях небольшого вакуума. Этот процесс называется инфильтрацией из паровой фазы. Таким образом, титан стал частью верхнего слоя солнечного элемента, который особенно подвержен нагрузкам.

Исследователи предполагают, что новый титановый компонент сделает солнечные элементы на основе перовскита более долговечными и может способствовать созданию более экологически чистой и экономически эффективной технологии солнечных элементов в среднесрочной перспективе. Более совершенные перовскитные элементы также могут повысить независимость США от Китая в вопросах солнечных элементов.


#технологии #энергетика #титан #солнечные элементы #кремний
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
10
Эксперты рассказали, чем GTA 5 Enhanced лучше GTA 5 Legacy
10
Xiaomi выпустила смартфон Poco M7 5G по цене 115 долларов
1
Через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11
+
Google Chrome для Android переходит на полноэкранный режим в новом обновлении
3
В Эстонии из-за роста цен на электроэнергию приостановил работу крупнейший в стране завод
3
В XDA рассказали о 6 причинах не переживать о высокой температуре процессора
2
GTA 5 Enhanced будет весить в Steam на 22Gb меньше, чем GTA 5 Legacy
1
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
20
В тесте ToyShop с трассировкой пути RX 9070 XT показала отставание от конкурента в качестве картинки
9
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10Б
3
Строительство дублера самого длинного тоннеля России начнется в мае 2025 года
+
Windows 11 теперь показывает загрузку процессора по-новому
3
Игра «Star Wars Outlaws» бьёт рекорд онлайна в Steam, в основном, благодаря скидкам
1
Видеокарты AMD с RDNA 4 обеспечат значительные улучшения в кодировании и трассировке лучей
2
Иран стал поставлять Турции туркменский газ
+
Энтузиаст с помощью нейросетей снял трейлер Doom 2 в стиле 80-х
+
Ждёт ли фанатов Radeon RX 9070 разочарование, и есть ли у NVIDIA запас видеокарт GeForce RTX 5070
2
Монетизация в Twitch станет доступна большинству стримеров в течение 2025 года
+
ASUS выпускает новые BIOS для материнских плат AM5, улучшающие совместимость с чипами 9000X3D
+

Популярные статьи

МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
13
На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
2
"Ущелье", "Молчаливое братство": краткий обзор двух новых фильмов (субъективное мнение)
3
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
13
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
55
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
13
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
15
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
1

Сейчас обсуждают

nonses84
16:39
Ох не к добру это все
TSMC увеличивает инвестиции в производство чипов в США до $165 млрд
Sergey Yakovlev
16:37
Это вы себя убеждаете?
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
DIP32
16:37
Интересно, а чем это обычные кремниевые солнечные элементы им не угодили ? Ведь кремния как грязи в отличии от того же титана.
Перовскитные солнечные элементы могут стать экономически выгодными благодаря титану
Sergey Yakovlev
16:36
Я только не понимаю как агитаторов за интел так и за амд. Вам чего за это приплачивают?
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
John Doe
16:29
Логично было бы тестировать в одном режиме ДЛСС. В авто игра запросто врубит ДЛСС производительность и такой результат даром не нужен. Или наоборот, врубит ДЛССQ - и такой рез тоже не нужен. Всё тести...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
Алексей Вобленко
16:24
Аналогично. Впервые с 2008 года задумался о красной карте. По причине, ято люблю в старье переигрывать. Но нвидиа себе в колено стрельнула. При том, что всю жизнь склоняются к зелёным Но тут такая бе...
В тесте ToyShop с трассировкой пути RX 9070 XT показала отставание от конкурента в качестве картинки
Ден К
16:23
16 gb 128 bit либо 12 Гб 192 бит
AMD Radeon RX 9060 XT будет иметь скорость между NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и AMD Radeon RX 7700 XT
Antoha Hoy
16:23
Понятно, ты стало быть местный клоун с дефицитом внимания и протёкшей крышей, потому тебя не банят, народ веселишь, ну что ж, весело, весело, продолжай в том же духе и побольше пиши, ржачно очень
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
Ден К
16:22
9060XT будет иметь 2048 ядер когда как 7700xt их 3456 пускай и rdna3
AMD Radeon RX 9060 XT будет иметь скорость между NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и AMD Radeon RX 7700 XT
perfect_genius
16:22
2025-ый год на дворе, а человечество всё ещё печатает на бумаге. Что это за дичь? Я понимаю - книги, полиграфия. Но принтеры домашние и в предприятиях всё ещё используются -_-
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем