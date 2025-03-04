До 95% критически важных металлов, а также 70% лития должны быть извлечены с помощью новых процессов переработки.

Электромобильность бурно развивается, но вместе с ней растет и проблема утилизации аккумуляторов. Европейский исследовательский проект BeyondBattRec теперь использует бактерии, чтобы сделать переработку литий-ионных аккумуляторов более экологичной и эффективной.







Литий-ионные аккумуляторы незаменимы для электромобилей, возобновляемых источников энергии и многих электронных устройств. В частности, быстро растет спрос на электромобили. По оценкам Европейской комиссии, к 2030 году на дорогах Европы должно быть не менее 30 миллионов электромобилей.

Однако с ростом популярности возникает проблема: что происходит с использованными батареями? Они содержат ценное сырье, такое как литий, кобальт, никель и медь, однако их добыча до сих пор была сложной, экологически вредной и неэффективной.

Проект Horizon Europe BeyondBattRec, финансируемый Европейской комиссией в размере 7,45 млн евро, теперь хочет изменить ситуацию. Под руководством Ольборгского университета в Дании двенадцать ведущих партнеров из семи стран работают над новыми технологиями переработки.

Цель проекта, который продлится до конца 2028 года, — сделать переработку отходов более эффективной, экологичной и чистой.

«Это радикально сократит отходы и выбросы, а также укрепит ресурсную независимость Европы», — заявила агентству APA представитель центра промышленной биотехнологии ACIB.

Особое внимание уделяется инновационным процессам сортировки, дезактивации, демонтажа и утилизации материалов аккумуляторных батарей. Также изучается возможность масштабирования для промышленных приложений.

Команда работает над переработкой катодных материалов и использует биотехнологические процессы, такие как биовыщелачивание. Ключевую роль здесь могут сыграть сернокислые бактерии. Для процесса биовыщелачивания команда ACIB использует смешанные культуры сероокисляющих бактерий, которые получают из серных отходов, образующихся при десульфурации биогаза. После этого бактерии смогут эффективно извлекать литий.

«Бактерии серной кислоты могут создать среду для высвобождения лития из батареи», — заявила представитель ACIB.

Биовыщелачивание — это процесс, который уже доказал свою эффективность при извлечении меди: на этот метод приходится около 20 процентов мирового производства металла. Однако, по данным ACIB, у лития все еще есть большой неиспользованный потенциал.

Этот биотехнологический метод может быть не только более экологически чистым, но и более эффективным, чем традиционные химические процессы извлечения металлов.

Цель проекта BeyondBattRec амбициозна: до 95 процентов критически важных металлов, таких как кобальт, никель и медь, а также 70 процентов лития должны быть извлечены с помощью новых процессов переработки.

ЕС сильно зависит от импорта сырья, особенно лития. Улучшенный процесс переработки может укрепить ресурсную независимость Европы, одновременно способствуя достижению целей Европейского зеленого соглашения.