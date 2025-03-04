Инновационные функции искусственного интеллекта будут предоставлены компанией Perplexity.

Операторы сетей часто пытались использовать конечное устройство в качестве прямой линии связи с потребителем без участия Apple или Google. Deutsche Telekom сотрудничает с целым рядом стартапов и компаний в сфере ИИ для своего телефона на базе ИИ, выход которого на рынок запланирован на 2026 год.

Телефон с искусственным интеллектом от T-Mobile. Фото: Deutsche Telekom

Итак, на Mobile World Congress — одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии в Барселоне — компания Deutsche Telekom представила свои планы по созданию инновационного смартфона с искусственным интеллектом. Ожидается, что устройство, которое разрабатывается в сотрудничестве с компанией Perplexity, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, поступит в продажу в 2026 году по цене менее 1000 долларов.

Член совета директоров Клаудия Немат подчеркнула стратегическую перестройку компании:

«Мы становимся компанией ИИ».

Помимо интеграции искусственного интеллекта, устройство также впечатлит своей конкурентоспособной ценой. Сотрудничество с Perplexity обещает расширенные возможности искусственного интеллекта.

Генеральный директор Perplexity Аравинд Шринивас объяснил, что интеграция ИИ выйдет за рамки простых поисковых запросов. Система должна активно выполнять такие задачи, как бронирование рейсов, организация встреч и отправка сообщений. Кроме того, «Magenta AI» будет доступен в качестве отдельного приложения для существующих клиентов T-Mobile.

Помимо инструментов Perplexity также будут доступны следующие услуги:

Google Cloud AI обеспечивает распознавание объектов с помощью камеры смартфона в режиме реального времени. Функция пригодится, например, при сборе ингредиентов для блюда, для инструкций по применению и пр.

ElevenLabs может быстро и легко преобразовывать различные входные данные, такие как текст, URL-адреса или документы, в сложные подкасты.

Picsart предлагает персонализированные изображения и мгновенно преобразует селфи в различные художественные стили.

С помощью данной инициативы Deutsche Telekom пытается позиционировать себя на рынке смартфонов, где доминируют Apple и Google. Несмотря на амбициозные планы, пока неизвестно, как устройство покажет себя в условиях жесткой конкуренции, особенно с учетом того, что другие крупные компании уже безуспешно пытались выйти на рынок смартфонов.

Будучи заявленным конкурентом Google и OpenAI, Perplexity является логичным партнером для Telekom, тем более что компания также широко представлена в США.

Хотя конкретные технические характеристики пока не объявлены, ожидается, что устройство будет интегрировать функции искусственного интеллекта непосредственно в пользовательский интерфейс — начиная с экрана блокировки. Разработка ведется в тесном сотрудничестве с Perplexity для обеспечения плавной интеграции функций ИИ. Планируемый выход на рынок в 2026 году дает компании достаточно времени для разработки и оптимизации системы.