Деньги пойдут на дальнейшую разработку ИИ-систем, расширение вычислительных мощностей, исследования в области механистической интерпретации и ускорение международной экспансии.

Компания Anthropic закрыла раунд финансирования на сумму 3,5 млрд долларов и теперь оценивается в 61,5 млрд долларов (после получения инвестиций). Раунд возглавила компания Lightspeed Venture Partners, в нем приняли участие такие известные инвесторы, как Bessemer Venture Partners, Cisco Investments, D1 Capital Partners, Fidelity Management & Research Company, General Catalyst, Jane Street, Menlo Ventures и Salesforce Ventures, а также другие новые и существующие инвесторы.

Объявление о финансировании последовало за недавним запуском Claude 3.7 Sonnet и Claude Code, которые подчеркивают продолжающуюся динамику развития продуктов и рынка Anthropic. Claude 3.7 Sonnet установил новые стандарты возможностей программирования — области, в которой Anthropic планирует добиться дальнейшего прогресса в ближайшие месяцы. Компания специализируется на разработке систем искусственного интеллекта, которые могут выступать в роли настоящих сотрудников и помогать командам в работе над сложными проектами.

В то время как OpenAI продолжает считаться лидером рынка генеративного ИИ благодаря своей модели ChatGPT и тесному партнерству с Microsoft, Anthropic все больше позиционирует себя как серьезного конкурента. Другие игроки, такие как Google с Gemini и xAI с Grok, также борются за долю рынка в этом быстрорастущем секторе. Сосредоточение Anthropic на ответственной разработке искусственного интеллекта и глубоком техническом понимании может помочь компании преуспеть в этой жесткой конкурентной среде.

Компании из разных отраслей — от быстрорастущих стартапов, таких как Cursor и Codeium, до глобальных корпораций, таких как Zoom, Snowflake и Pfizer — все чаще обращаются к Claude для трансформации своих бизнес-процессов. Компания Replit интегрировала Claude в свой продукт «Agent» для преобразования естественного языка в код, что привело к десятикратному росту доходов.

Технология искусственного интеллекта компании Anthropic также используется в известных компаниях. Налоговая платформа CoCounsel компании Thomson Reuters использует Claude для поддержки налоговых специалистов. Благодаря использованию Claude компания Novo Nordisk смогла сократить время, необходимое для подготовки отчетов о клинических испытаниях, с 12 недель до 10 минут — впечатляющий пример повышения эффективности, возможного благодаря передовому ИИ.

Теперь Claude также используется в потребительских товарах, в частности, в работе Alexa+, что делает передовые возможности искусственного интеллекта доступными миллионам домохозяйств и участникам Prime. Эта интеграция в продукты массового рынка демонстрирует растущее доверие к технологиям Anthropic и их способности решать сложные повседневные задачи.



