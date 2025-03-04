Президент США Дональд Трамп решил 3 марта приостановить поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедится, что Зеленский настроен добросовестно вести мирные переговоры.

После провальной встречи в Овальном кабинете, которая закончилась спором и не привела к заключению сырьевой сделки, президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. Это решение, версия принятия которого уже звучала между строк, было принято через несколько дней после публичного спора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают Reuters, Bloomberg и Axios.

Президент Украины Зеленский в споре с Трампом

По словам высокопоставленных правительственных чиновников, военная помощь будет приостановлена до тех пор, пока Украина не продемонстрирует «серьёзную приверженность миру». Мера распространяется на всю американскую военную технику, которая еще не находится на Украине, включая оружие, находящееся в пути и поставляемое в Польшу. Администрация Трампа унаследовала от предыдущей администрации полномочия по поставке оружия на сумму 3,85 млрд долларов из запасов США.

Европейские союзники реагируют активизацией дипломатических усилий. Как сообщает Bloomberg, Великобритания и Франция уже работают над временным прекращением огня, которое, как ожидается, продлится месяц. Это сделано для того, чтобы обеспечить возможность детального обсуждения плана прочного мира. Однако Европа не обладает всеми военными возможностями, которые в настоящее время предоставляют США. По оценкам экспертов, имеющихся запасов оружия хватит только до лета.

Приостановка помощи распространяется на поставки важных боеприпасов, реактивных систем залпового огня и противотанкового оружия.

«Прекращение поддержки Украины поставит под угрозу стабильность Европы и свободного мира», — предупреждает представитель республиканцев Майк Лоулер.

В то же время Белый дом подчеркнул через своего представителя:

«Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Мы должны гарантировать, что наша помощь будет способствовать решению проблемы».

Несмотря на напряженную ситуацию, Зеленский, похоже, готов провести еще одну встречу с Трампом, при условии, что это будет «серьезная» встреча. Тем временем европейские лидеры призывают президента Украины улучшить отношения с Трампом, поскольку считают, что поддержка Америки имеет решающее значение.