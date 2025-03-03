Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Компания Diehl Defence представила электронную систему защиты от беспилотников Sky Sphere
Систему можно использовать, например, для защиты спортивных мероприятий.

Компания Diehl Defence представила свою систему защиты от беспилотников Sky Sphere на выставке Enforce Tac 2025 в Нюрнберге. Основное внимание уделяется новой ракете Cicada, которая была специально разработана для защиты от дронов.


Cicada с электрическим приводом предлагается в двух вариантах: один вариант нейтрализует дроны с помощью сети-ловушки, а летальный вариант использует осколочную боевую часть.

В первой версии Cicada пролетает мимо дрона, который пытается перехватить, и выпускает на него сеть с прикрепленным к ней парашютом. Дрон попадает в сеть, а затем падает на землю на парашюте. Затем ракету можно приземлить и снова запустить, просто оснастив ее новой сеткой.

Вариант с осколочной боевой частью детонирует в непосредственной близости от беспилотника. Осколки обычно повреждают дрон и приводят к его падению.

По данным издания Hartpunkt, максимальный радиус действия составляет 5 км, а при поддержке внешнего датчика дальность действия может быть увеличена. Максимальная скорость должна составлять 200 км/ч.

По данным Diehl Defence, Cicada предназначена для поражения дронов весом до 200 килограммов. 

Cicada должна стать частью модульной системы Sky Sphere. В первую очередь сюда входят датчики для обнаружения перехватываемого дрона. Кроме того, могут использоваться глушилки сигналов. Ракета является одним из средств перехвата беспилотника на последнем этапе.

Diehl Defence рассматривает спортивное мероприятие как возможный сценарий применения системы. Если дрон летит в сторону стадиона и его необходимо перехватить в непосредственной близости, данное решение является наилучшим вариантом. Это означает, что не образуется опасных осколков, а сбитый дрон мягко приземляется на землю, а не падает и не представляет опасности для людей.


#военная техника #ракеты #беспилотники #cicada #sky sphere
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, чем GTA 5 Enhanced лучше GTA 5 Legacy
8
Разработчики рассказали, как перенести прогресс из GTA V Legacy в новую GTA V Enhanced
+
В диспетчере задач Windows изменится способ расчета загрузки процессора
9
Учитель в Татарстане принимает контрольные в рамках игровой сессии в Counter Strike или Dota 2
1
Casio представила новые лимитированные часы G-Shock GD-100 в коллаборации с Suzuki
+
Microsoft добавила модели Core 8-го, 9-го и 10-го поколений в список поддерживаемых Windows 11 24H2
3
Caviar представила эксклюзивный Galaxy S25 Ultra Viper за $9000
+
Опубликованы новые рендеры Motorola Edge 60 Fusion
1
За последнюю неделю средняя цена продажи видеокарт Geforce на Mindfactory выросла более чем вдвое
4
Через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11
+
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
34
Google Chrome для Android переходит на полноэкранный режим в новом обновлении
2
Индия ведет переговоры о приобретении 10 самолетов Airbus C-295 в рамках обновления военной техники
+
Смартфон Pura 80 от Huawei может быть отложен до июля, а серия Mate 80 может не выйти в этом году
+
AMD сочла нужным воздержаться от выпуска эталонных видеокарт в семействе Radeon RX 9070
2
Игра «Star Wars Outlaws» бьёт рекорд онлайна в Steam, в основном, благодаря скидкам
1
AMD Ryzen AI Max+ 395 сумел достичь 49 510 баллов в CPU Mark
2
WSJ: Пентагон предупредил правительство Мексики о готовности начать военную операцию в стране
5
Смартфоны Samsung Galaxy S25 превзошли рекорд Note 10 в Южной Корее
+
GMKtec представила первый мини-ПК с процессором Ryzen AI Max+ Pro 395
+

Популярные статьи

МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
7
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
233
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
96
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
15
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
12
На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
1

Сейчас обсуждают

Overseer man
18:49
Масоны, актеры, лжецы, подонки.
На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
1qw11
18:45
Вам очень трудно, заработать дополнительные деньги, переработать условно говоря 3-5 дней, получив взамен от ДНС хороший сервис, гарантию, чистые залы, четкую доставку, и много других плюсов? Для покуп...
GeForce RTX 4060 становится самой популярной видеокартой в статистике Steam
Ссу на Шешуна
18:42
href ссылки на профиль перед самим id не дает считать у тех у кого не видно ай ди
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Бoтo -- Чaт
18:40
Конечно, мой маленький скакуас, ведь только Некроина понад усе, бо вона - ЦэЕвропа. Особенно когда неделями юзаные кружавчатые труселя себе на голову гiдно надевает и потом скачет цапом. Хрюкай пока ч...
МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
somus
18:34
Тема сисек не раскрыта, незачёт
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
ebatoryi
18:33
и весь район сгорел следом.
ПК на базе RTX 5090 превысил в PassMark результат в 10 раз в сравнение с предыдущим тестом
somus
18:32
80 тыс - это ещё неплохо будет. Я ставлю на цену 95-115 тыс., ибо жадности наших ретейлеров нет предела.
Ждёт ли фанатов Radeon RX 9070 разочарование, и есть ли у NVIDIA запас видеокарт GeForce RTX 5070
Бoтo -- Чaт
18:31
Очередной робот-х*есос. Да задрали вы уже с этой темой, блохастые пейсаки. КГ/АМ.
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Alex Z
18:28
лучше бы ты во что то нормальное играл или не говорил об этом хохло высере вообще.
Xeon E5-2687W V4 сумел всего на 81% раскрыть потенциал GeForce RTX 5070 Ti
Alex Z
18:28
здесь другой вопрос. если есть бабки на хорошую видяху, то на кой хрен покупать бомж проц с бомж обвязкой.
Xeon E5-2687W V4 сумел всего на 81% раскрыть потенциал GeForce RTX 5070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем