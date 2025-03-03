Систему можно использовать, например, для защиты спортивных мероприятий.

Компания Diehl Defence представила свою систему защиты от беспилотников Sky Sphere на выставке Enforce Tac 2025 в Нюрнберге. Основное внимание уделяется новой ракете Cicada, которая была специально разработана для защиты от дронов.







Cicada с электрическим приводом предлагается в двух вариантах: один вариант нейтрализует дроны с помощью сети-ловушки, а летальный вариант использует осколочную боевую часть.

В первой версии Cicada пролетает мимо дрона, который пытается перехватить, и выпускает на него сеть с прикрепленным к ней парашютом. Дрон попадает в сеть, а затем падает на землю на парашюте. Затем ракету можно приземлить и снова запустить, просто оснастив ее новой сеткой.

Вариант с осколочной боевой частью детонирует в непосредственной близости от беспилотника. Осколки обычно повреждают дрон и приводят к его падению.

По данным издания Hartpunkt, максимальный радиус действия составляет 5 км, а при поддержке внешнего датчика дальность действия может быть увеличена. Максимальная скорость должна составлять 200 км/ч.

По данным Diehl Defence, Cicada предназначена для поражения дронов весом до 200 килограммов.

Cicada должна стать частью модульной системы Sky Sphere. В первую очередь сюда входят датчики для обнаружения перехватываемого дрона. Кроме того, могут использоваться глушилки сигналов. Ракета является одним из средств перехвата беспилотника на последнем этапе.

Diehl Defence рассматривает спортивное мероприятие как возможный сценарий применения системы. Если дрон летит в сторону стадиона и его необходимо перехватить в непосредственной близости, данное решение является наилучшим вариантом. Это означает, что не образуется опасных осколков, а сбитый дрон мягко приземляется на землю, а не падает и не представляет опасности для людей.





