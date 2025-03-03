Пересмотрен раздел об обработке пользовательских данных и их продаже.

Разработчик Firefox, компания Mozilla, столкнулась с жесткой критикой со стороны пользователей после объявления об изменениях в своей политике конфиденциальности и условиях использования. Предыстория такова: компания пересмотрела раздел, в котором говорится, что она не хочет продавать данные пользователей. Об этом, среди прочего, сообщает Ars Technica.





В разделе часто задаваемых вопросов о конфиденциальности теперь указано следующее:





«Mozilla не продает данные о вас (в том смысле, в каком большинство людей понимают «продажу данных»)».

Ранее там говорилось:

«Продает ли Firefox ваши персональные данные? Нет. Мы никогда этого не делали и никогда не сделаем. И мы защищаем вас от многих рекламодателей, которые так поступают. Продукты Firefox созданы для защиты вашей конфиденциальности».

Mozilla заявила, что это изменение было внесено в связи с растущим расширением правовых определений «продажи данных» в некоторых юрисдикциях. На данный момент изменение коснулось только раздела часто задаваемых вопросов в США.

Изменения вызвали бурные дебаты в сообществе Firefox. В ответ на эти опасения Mozilla снова пересмотрела формулировку своих условий использования. Теперь компания заявляет, что предоставляет Mozilla «неисключительную, безвозмездную, всемирную лицензию, позволяющую делать с контентом, который вы размещаете в Firefox, все, что захотите».

Затем было добавлено, что «Mozilla не приобретает никаких прав собственности на этот контент». Также подчеркивалось, что это было сделано для обеспечения «базовой функциональности» Firefox.

Некоторых пользователей заявления Mozilla не убедили. «Это полная чушь, и вы это знаете. «Базовая функциональность» — загрузка и отображение веб-страниц», — написал один пользователь.