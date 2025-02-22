НАСА покидают четыре высокопоставленных чиновника. Похоже, что разгорается борьба за власть, которая может оказать влияние на программу «Артемида» и связанные с ней лунные миссии.

В НАСА произошли кадровые изменения на четырех руководящих должностях, которые могут повлиять на лунную программу «Артемида».







Информационное агентство Reuters пишет, что эти кадровые перестановки усиливают неопределенность относительно развития космических исследований, особенно программы «Артемида», поскольку новый президент США Дональд Трамп и Илон Маск все больше внимания уделяют миссиям на Марс.

Четыре человека, одним из которых является Джим Фри, заместитель администратора НАСА, уходят на пенсию. Все они занимались программой «Артемида». Остальные три человека занимали важные должности в Центре космических полетов имени Маршалла НАСА — центре лунной программы «Артемида». Преемник Джима Фри пока не объявлен.

Влияние Маска на космическое агентство велико не только из-за его планов по исследованию Марса и контрактов SpaceX с НАСА на сумму около 15 миллиардов долларов. Будучи «специальным сотрудником» администрации Трампа, он также курирует всестороннюю проверку деятельности НАСА и добивается сокращений персонала и программ. В последние месяцы Маск и Трамп активно рекламировали потенциальные миссии на Марс как возможную альтернативу лунным миссиям.

Маск — не единственный миллиардер из сферы технологий, пытающийся повлиять на НАСА. Еще в январе глава Amazon Джефф Безос, чья космическая компания Blue Origin также подписала миллиардный контракт с НАСА, подчеркнул, что администрация Трампа должна продолжать реализацию лунной программы.

Тем временем реструктуризация НАСА уже началась. Сотни сотрудников приняли предложения об увольнении от администрации Трампа, сообщила Джанет Петро, которая сейчас занимает ключевую должность в ведомстве.

По данным Reuters, многие специалисты НАСА ожидают, что около 1000 сотрудников, находящихся на испытательном сроке, будут уволены в ближайшие несколько дней в соответствии с приказом администрации Трампа.

Тем не менее, реструктуризация НАСА все еще продолжается. По данным СМИ, миллиардер Джаред Айзекман, которого Трамп предложил на одну из высших должностей в НАСА, на прошлых выходных выступил в поддержку «отправки людей на другую планету» — и он явно не имел в виду Луну.