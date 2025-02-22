Новые, долгожданные модели искусственного интеллекта OpenAI нуждаются в хороших центрах обработки данных.

OpenAI готовится выпустить несколько новых моделей ИИ, которые затем будут интегрированы в такие продукты, как ChatGPT. Эти модели размещены на серверах Microsoft, материнской компании OpenAI. По оценкам The Verge, ожидается, что GPT-4.5 будет представлен уже на следующей неделе. Новая модель призвана заменить лучшую на данный момент модель GPT-4 и принести значительные улучшения.

Microsoft разместит на своих серверах модель искусственного интеллекта OpenAI GPT-5. Фото: REUTERS

Ожидается, что GPT-5 будет выпущен в конце мая, примерно во время конференции разработчиков Microsoft Build, которая начнется 19 мая. Эксперты ожидают, что выпуск GPT-5 будет более значимым, поскольку эта версия также будет включать модель рассуждений o3 (это программная система, которая генерирует выводы из имеющихся знаний, используя логические методы, такие как дедукция и индукция).

В отличие от того, что предлагалось в прошлом году, GPT-5 больше не должна выглядеть как отдельная модель. Это может значительно улучшить использование ChatGPT, поскольку больше не придется переключаться между отдельными моделями для различных задач, как это происходит сейчас.

Сама компания Microsoft работает и над улучшением своего ИИ-чат-бота Copilot. Например, взаимодействие постоянно совершенствуется. Microsoft также разрабатывает собственную версию ИИ-агента OpenAI Operator, который призван помочь людям пользоваться интернетом, взяв на себя выполнение различных задач. Например, он может взаимодействовать с графическими пользовательскими интерфейсами и автоматически выполнять действия, что сопоставимо с автопилотом самолета.