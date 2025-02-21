Разработчики продемонстрировали, как работает модель. Однако основной продукт R1 не используется.

В начале 2024 года технологический стартап Rabbit представил R1 — персонального помощника на базе Android и ChatGPT, который должен был позволить пользователям управлять приложениями на своих смартфонах или других устройствах с помощью голосовых команд, автономно управляя пользовательскими интерфейсами. Однако оказалось, что устройство едва ли обладало обещанными возможностями — и, соответственно, вызвало большое разочарование.

Гаджет искусственного интеллекта Rabbit R1. Изображение: Rabbit

19 февраля команда Rabbit выпустила видеоролик, демонстрирующий использование универсального Android ИИ-агента.







Также на видео можно увидеть Rabbit R1. Однако устройство не используется. Вместо этого команды просто вводятся на ноутбуке, который затем выполняет их на планшете Android.

Rabbit — компания, занимающаяся искусственным интеллектом и специализирующаяся на разработке интеллектуальных агентов для управления программными приложениями. С помощью Rabbit R1 стартап хотел вывести на рынок в начале 2024 года устройство, которое будет выступать в качестве умного повседневного помощника и выполнять различные задачи для пользователей — от управления музыкальными приложениями до онлайн-заказов. Презентация привлекла большое внимание, но вскоре стало ясно, что R1 далеко не так мощен и инновационен, как его рекламировали. Многие из обещанных функций были существенно ограничены или даже полностью отсутствовали.

В новом видео двое сотрудников Rabbit демонстрируют, как работает платформа LAM Playground. В отличие от Rabbit R1, это не физическое устройство, а виртуальный ИИ-агент, который должен уметь управлять приложениями. В основе лежит технология, называемая Large Action Model (усовершенствованный агент искусственного интеллекта), сокращенно LAM.

Rabbit R1 позиционировался как центральный продукт компании, но в видеоролике он вообще не используется. Инженеры вводят свои команды на ноутбуке, который преобразует инструкции в действия на планшете Android. В задачи LAM Playground входит, помимо прочего, поиск видео на YouTube, поиск рецепта коктейля на основе виски в приложении и пр. Агенту ИИ также было поручено загрузить игру для смартфона «2048» и выяснить, как в нее играть. ИИ-агент с этим справился.

Модель удовлетворительно выполняет большинство задач, но иногда демонстрирует неожиданное поведение. Например, ИИ-агент не отправляет стихотворение через Whatsapp как непрерывный текст, а отправляет каждую строку как отдельное сообщение. Один из инженеров рассматривает возможность более четкой формулировки в отношении переносов строк, которая позволила бы избежать проблемы.

Как утверждается в посте Rabbit, представленные примеры показывают только суть цикла действий, через который проходит ИИ-агент. Это еще раз подтверждает, что ИИ-агент компании все еще находится на стадии разработки. Тем не менее, компания Rabbit, возглавляемая основателем и генеральным директором Джесси Лю, сохраняет оптимизм и объявляет, что в ближайшие недели опубликует более подробную информацию о своей кроссплатформенной многоагентной системе.