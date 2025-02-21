New Horizons известен своими исследованиями Плутона и объектов пояса Койпера. Сейчас зонд НАСА готовится пересечь границу ударной волны нашей Солнечной системы.

С октября 2024 года и до начала апреля 2025 года космический зонд НАСА New Horizons, запущенный 19 лет назад, находится в своего рода спячке. Исследователи готовятся загрузить и оценить данные о гелиосфере, хранящиеся в зонде.

New Horizons исследует Плутон. Фото: НАСА

Также исследователи готовятся к прохождению зондом так называемой границы ударной волны нашей Солнечной системы, которое, как ожидается, произойдет в 2027 году. Это поверхность внутри гелиосферы, на которой происходит резкое замедление солнечного ветра до звуковых скоростей. Проще говоря, в области ударной волны, одной из границ гелиосферы, скорость солнечного ветра падает ниже скорости звука.

Замедление скорости частиц солнечного ветра примерно с 350 до 130 километров в секунду и приток вещества вызывают сжатие и нагревание. Температура и магнитное поле быстро увеличиваются.

На данный момент космические зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2» пересекли границу ударной волны. Таким образом, исследования показывают, что эта граница менее постоянна и фиксирована, чем считалось ранее.

Как рассказал Эндрю Поппе из Лаборатории космических наук Калифорнийского университета в интервью сайту space.com, оба космических зонда уже выявили множество новых физических открытий. Однако их бортовые приборы имели определенные ограничения, поэтому важные вопросы, например, об обнаруженных там ионах, остались без ответа.

Особое внимание уделяется ионам, которые могут доминировать в передаче энергии и импульса за пределами конечного скачка уплотнения. Благодаря специальному оборудованию New Horizons впервые сможет более подробно изучить эти ионы.

Исследователи предполагают, что пересечение границы ударной волны могло занять всего десять минут. Этот процесс может повторяться несколько раз в течение нескольких дней, что, конечно, облегчило бы сбор соответствующих данных.

В любом случае астрофизики надеются, что эта миссия станет настоящим кладезем для понимания границы гелиосферы. На пути к следующей границе New Horizons также может столкнуться с новыми областями пояса Койпера.

New Horizons уже может похвастаться несколькими важными рекордами. Зонд является первым искусственным объектом, способным наблюдать Плутон и его спутники с близкого расстояния. В 2019 году космический зонд также провел непосредственное наблюдение за объектом пояса Койпера Аррокотом — самым далеким на сегодняшний день небесным объектом.