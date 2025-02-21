Среди пользователей много школьников и студентов.

Компания OpenAI объявила, что еженедельная база пользователей ChatGPT выросла до 400 миллионов по сравнению с 300 миллионами в декабре 2024 года. Это означает, что за два месяца добавилось еще 100 миллионов пользователей. У ChatGPT теперь значительно больше пользователей, чем у Bing, второй по величине поисковой системе в мире.

ChatGPT от OpenAI на смартфоне. Фото: OpenAI

OpenAI также сообщает, что теперь у нее 2 миллиона платных корпоративных клиентов. Использование ChatGPT среди школьников и студентов также представляется весьма важным. Более трети студентов в США уже использовали хотя бы раз ChatGPT для учебы, в основном по собственному желанию. Хотя ChatGPT имеет собственное предложение для образовательных учреждений, большинство университетов все еще ищут правильный способ использования этой технологии.

Согласно отчету компании, новое поколение студентов показало себя на удивление активным в работе с искусственным интеллектом. В основном они используют ChatGPT для начала работы над новыми темами, резюмирования текста и проведения так называемых творческих мозговых штурмов. Примечательно, что более четверти всех запросов от лиц в возрасте от 18 до 24 лет связаны с образованием. Студенты не ждут официальных инструкций от своих университетов, а самостоятельно изучают технологию и передают свои знания однокурсникам.

В целом, по имеющимся данным, треть всех жителей США в возрасте от 18 до 24 лет используют ChatGPT, четверть из них используют его в образовательных целях. Всего в США насчитывается около 75 миллионов школьников и студентов. Однако это не означает, что именно оттуда происходит самая большая группа пользователей — OpenAI не дает точных данных на этот счет.

Раннее знакомство с инструментами ИИ окупается: 72% руководителей компаний теперь отдают предпочтение кандидатам со знаниями в области ИИ, даже если у них меньше профессионального опыта.

Исследования Стэнфорда и Массачусетского технологического института показывают, что инструменты ИИ могут повысить производительность труда до 15%, особенно среди сотрудников начального уровня. Тот, кто сегодня откажется от изучения и использования ИИ, рискует оказаться в невыгодном положении на рынке труда.

Хотя трое из четырех студентов хотят пройти обучение в области искусственного интеллекта, такие курсы предлагает только один из четырех университетов. Это создает опасный разрыв между потребностями студентов и институциональной реальностью. Успешные примеры, такие как Университет штата Аризона, показывают, как может выглядеть конструктивная интеграция ИИ в повседневную университетскую жизнь: от персонализированных преподавателей ИИ до систематической интеграции в содержание курса.

Известно, как Anthropic использует своего ИИ-чат-бота Claude. По данным крупнейшего конкурента OpenAI, 37,2% всех запросов на ИИ приходится на такие виды деятельности, как программирование, а около 9% — на запросы в сфере образования.



