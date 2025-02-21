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kosmos_news
Китайская компания OnePlus представила новые умные часы Watch 3
Однако досадная опечатка выставляет китайского производителя в невыгодном свете: на задней панели часов есть надпись «Meda in China» вместо «Mаdе in China».

Китайский производитель электроники OnePlus представил 19 февраля свои умные часы Watch 3. Однако деталь на задней панели новых умных часов быстро привела к тому, что технические возможности новинки перестали интересовать пользователей. Часы стали объектом насмешек, как сообщает Android Police.
OnePlus Watch 3. Фото: OnePlus
Покупатель новой модели заметил любопытную деталь на задней крышке — указание страны происхождения было «Meda in China» вместо «Made in China».

На форуме Reddit было много пользователей, которые сообщили, что на их часах также была эта странная опечатка, так что это не единичный случай. Даже на официальных фотографиях продукта опечатка была отчетливо видна, пока OnePlus, по-видимому, не решила удалить изображения.

Некоторые люди теперь считают эту опечатку просто забавной ошибкой, над которой можно посмеяться. Однако другие пользователи считают это тревожным случаем небрежного контроля качества и теперь будут меньше доверять OnePlus. Компания пока не дала публичных комментариев по этому вопросу.

Новое устройство определенно заслуживает внимания. Например, OnePlus Watch 3 имеет аккумулятор емкостью 631 мАч с технологией OnePlus Silicon NanoStack, которая также используется в смартфонах китайского производителя. Аккумулятор должен работать до 5 дней, после чего его необходимо подзарядить.
Умные часы оснащены чипсетом Snapdragon W5 Gen 1. В целом, сообщается, что он гораздо более энергоэффективен, чем предыдущие модели.

#китай #oneplus #умные часы #watch 3
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