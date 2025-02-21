WP100 Titan подходит для длительных экстремальных экспедиций и даже оснащен проектором для просмотра фильмов.

Компания Oukitel специализируется на производстве особо прочных смартфонов с уникальными аккумуляторами. Теперь они представляют новый телефон под названием WP100 Titan, как сообщает The Verge. Он оснащен аккумулятором емкостью 33 000 мАч, который весит почти килограмм (0,862 кг) и должен работать без подзарядки в течение 4459 часов или 6 месяцев (если им не пользоваться).

Аккумулятор, установленный в WP100 Titan от Oukitel, весит очень много. Фото: Outikel

Смартфон работает под управлением Android 14, планируется обновление до Android 15. Как обычно для продуктов Oukitel, это особенно прочное устройство имеет чрезвычайно высокий рейтинг водонепроницаемости IP68 — это значит, что с телефоном можно даже плавать, поскольку он выдержит погружение в воду на глубину 1,5 метра в течение 30 минут.

Недавно Oukitel запустила кампанию на платформе Kickstarter для сбора средств на разработку смартфона. Запланированная сумма была быстро собрана. Участники кампании на Kickstarter уже могут оформить предварительный заказ на новый смартфон по цене 899 долларов. Если все пойдет по плану, новое устройство должно поступить в продажу уже в апреле. Oukitel начнет серийное производство в марте.

Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Дисплей имеет размер 6,8 дюйма и максимальную частоту 120 Гц. Мощности массивной батареи должно хватить на 289 часов телефонных разговоров или 49 часов просмотра видео.

На задней панели устройства расположена 200-мегапиксельная основная камера, 20-мегапиксельная инфракрасная камера ночного видения и 2-мегапиксельная макрокамера, а на передней панели — 32-мегапиксельная селфи-камера.

Поскольку телефон предназначен для экстремальных ситуаций, таких как длительные походы или другие экспедиции, в него также интегрированы соответствующие функции, включая светодиодный фонарь мощностью 1200 люмен для кемпинга, который может работать до 150 часов, если использовать его только для этой цели. У Titan даже есть встроенный проектор. Однако проектор можно использовать только в темной комнате, поскольку его яркость составляет всего 100 люмен.