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kosmos_news
Билл Гейтс предупреждает человечество о потере контроля над искусственным интеллектом
Миллиардер также предупредил о возможной новой пандемии и опасностях изменения климата.

«Единственное, что действительно беспокоило меня в молодости, — это ядерная война», — сказал Билл Гейтс в продолжительной беседе с генеральным директором Stripe Патриком Коллисоном. Однако и сегодняшняя молодежь сталкивается с рядом подобных страхов, говорит соучредитель Microsoft.


Хотя страх перед ядерной войной все еще сохраняется, Гейтс перечисляет еще четыре проблемы, о которых он хочет предупредить человечество и которые особенно затронут молодежь.

Сюда входит, среди прочего, биотерроризм. Это форма терроризма, при которой преднамеренно высвобождаются опасные вирусы, бактерии, насекомые или другое биологическое оружие. Гейтс также предупреждает о новой пандемии, изменении климата и потере контроля над передовым искусственным интеллектом. Этой теме Гейтс уделил больше всего внимания.

Он высказал опасения, что искусственный интеллект может еще больше усугубить неравенство в обществе. ИИ может привести к огромному приросту производительности, но те, кто выполняет работу, от этого не выиграют. Вместо этого большие деньги будут по-прежнему концентрироваться в руках немногих богатых, что приведет к неравному распределению и усилению социальной несправедливости.

Соучредитель Microsoft — один из тех учёных, которые регулярно предупреждают, что ИИ может выйти из-под контроля. Другим ярким представителем этой точки зрения является пионер искусственного интеллекта Джеффри Э. Хинтон.

Хинтон, покинувший Google в мае 2023 года после десяти лет работы над устранением опасностей искусственного интеллекта, предупредил, что разработку и совершенствование ИИ нельзя оставлять исключительно в руках нескольких экспертов. Он подчеркнул, что разработчики должны усерднее работать, чтобы понять, как ИИ потенциально может взять верх, прежде чем станет умнее человечества.

Тогда он пояснил, что 5 лет назад оценивал опасность ИИ совершенно иначе. Но теперь он увидел, как изменился ИИ всего за 5 лет. Хинтон сказал, что страшно думать о том, что может произойти в ближайшие несколько лет.

Еще одним аспектом, на который обратил внимание Хинтон, была опасность фальшивых новостей, которые могут быть созданы ботами на основе ИИ. В частности, он упомянул об использовании контента, созданного искусственным интеллектом в стиле ChatGPT, и подчеркнул необходимость четко помечать такой контент как поддельный. Одна из идей Хинтона — это тип цифрового водяного знака, аналогичный тому, что банки используют на наличных деньгах. Таким образом, контент, созданный ИИ, всегда можно было бы пометить.

Но Билл Гейтс видит не только опасности искусственного интеллекта. Он также отмечает, что технология делает возможными инновации, которые ранее считались почти немыслимыми. В качестве примера он приводит медицину, где ИИ можно использовать для разработки эффективных лекарств от болезни Альцгеймера, ВИЧ, полиомиелита, кори и малярии.

Миллиардер считает, что молодые люди осознают опасность.

«Они позаботятся о том, чтобы подобные опасности никогда не возникали», — сказал Гейтс.

#технологии #искусственный интеллект #прогноз #билл гейтс
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