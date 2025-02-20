18 февраля американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 в рамках очередной миссии по развитию сети Starlink. Всего на низкую околоземную орбиту было выведено 23 аппарата, что официально подтвердила компания Илона Маска на платформе X.
Нижняя ступень ракеты приземлилась на океанскую платформу у побережья Багамских островов, что стало первой посадкой сегмента ракеты Falcom 9 в этом месте. Однако компания не стала комментировать судьбу верхней части ракеты. В ночь с 18 на 19 февраля в СМИ начали появляться загадочные фотографии и видеозаписи неопознанных объектов, осветивших ночное небо над Польшей.
«Яркий горящий объект пролетел над Польшей. Почти наверняка это обломки второй ступени ракеты Falcon 9, которая была запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и вывела на орбиту 22 спутника Starlink», — написал популяризатор астрономии Кароль Войчицки на платформе X (@KarolWojcicki) 19 февраля.
Он добавил, что «ровно в 4:45 утра обломки второй части ракеты Falcon 9, которая должна была войти в атмосферу, скорее всего, сгорели в атмосфере над Польшей».
Данные системы TLE подтвердили, что в 4:45 этот объект пролетел над Польшей. Система TLE используется всеми наиболее популярными астрономическими программами, которые отслеживают искусственные спутники и создают карты звездного неба.
Верхняя ступень ракеты Falcon 9 предназначена для схода с орбиты в атмосфере Земли после вывода спутников на орбиту. Однако в данном случае была отмечена аномалия, чему свидетельствуют фотографии, например, эта:
Цилиндрический объект на фото, скорее всего, представляет собой сосуд высокого давления, изготовленный из композитных материалов. Похожий предмет был найден в 2021 году недалеко от Вашингтона. Дело о найденном под Познанью предмете расследуют спецслужбы. О данном факте было уведомлено Польское космическое агентство.
Этот случай прокомментировал пресс-секретарь полиции Познани Эндрю Боровяк. Он сообщил, что объект был найден сотрудниками местной компании, которые были убеждены, что он упал с неба. Он подтвердил, что найденный фрагмент действительно представляет собой сосуд высокого давления, изготовленный из композитных материалов с видимыми повреждениями.
На место прибыла полиция и другие службы, включая пожарную службу, которые с помощью соответствующих приборов и измерительного оборудования осмотрели объект и проверили, представляет ли ситуация риск химической опасности для местных жителей и окружающей среды.
Польское космическое агентство опубликовало официальное заявление по этому поводу:
«Группа департамента космической безопасности (DBK) постоянно отслеживает и анализирует угрозы в космосе, исходящие от искусственных объектов, в том числе от космических ракет. DBK информирует соответствующие службы и учреждения страны о текущей ситуации в космическом пространстве и обнаруженных угрозах. Систематически составляются и предоставляются, в частности, отчеты о ситуации, касающиеся прогнозирования возвращения спутников в атмосферу и столкновений спутников на орбите».