Неподалеку от Познани был найден фрагмент ракеты SpaceX Falcon 9. Это часть сегмента, задачей которого является вывод спутников Starlink на орбиту.

18 февраля американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 в рамках очередной миссии по развитию сети Starlink. Всего на низкую околоземную орбиту было выведено 23 аппарата, что официально подтвердила компания Илона Маска на платформе X.

Запуск ракеты Falcon 9. Фото: SpaceX

Нижняя ступень ракеты приземлилась на океанскую платформу у побережья Багамских островов, что стало первой посадкой сегмента ракеты Falcom 9 в этом месте. Однако компания не стала комментировать судьбу верхней части ракеты. В ночь с 18 на 19 февраля в СМИ начали появляться загадочные фотографии и видеозаписи неопознанных объектов, осветивших ночное небо над Польшей.

«Яркий горящий объект пролетел над Польшей. Почти наверняка это обломки второй ступени ракеты Falcon 9, которая была запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и вывела на орбиту 22 спутника Starlink», — написал популяризатор астрономии Кароль Войчицки на платформе X (@KarolWojcicki) 19 февраля.

Он добавил, что «ровно в 4:45 утра обломки второй части ракеты Falcon 9, которая должна была войти в атмосферу, скорее всего, сгорели в атмосфере над Польшей».

Данные системы TLE подтвердили, что в 4:45 этот объект пролетел над Польшей. Система TLE используется всеми наиболее популярными астрономическими программами, которые отслеживают искусственные спутники и создают карты звездного неба.

Верхняя ступень ракеты Falcon 9 предназначена для схода с орбиты в атмосфере Земли после вывода спутников на орбиту. Однако в данном случае была отмечена аномалия, чему свидетельствуют фотографии, например, эта:







Цилиндрический объект на фото, скорее всего, представляет собой сосуд высокого давления, изготовленный из композитных материалов. Похожий предмет был найден в 2021 году недалеко от Вашингтона. Дело о найденном под Познанью предмете расследуют спецслужбы. О данном факте было уведомлено Польское космическое агентство.

Этот случай прокомментировал пресс-секретарь полиции Познани Эндрю Боровяк. Он сообщил, что объект был найден сотрудниками местной компании, которые были убеждены, что он упал с неба. Он подтвердил, что найденный фрагмент действительно представляет собой сосуд высокого давления, изготовленный из композитных материалов с видимыми повреждениями.

На место прибыла полиция и другие службы, включая пожарную службу, которые с помощью соответствующих приборов и измерительного оборудования осмотрели объект и проверили, представляет ли ситуация риск химической опасности для местных жителей и окружающей среды.

Польское космическое агентство опубликовало официальное заявление по этому поводу: