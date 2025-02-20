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kosmos_news
44% геймеров Steam всё ещё используют Windows 10 и не спешат переходить на новую версию
В октябре Microsoft прекратит поддержку Windows 10. После этого обновления безопасности больше не будут выпускаться. Тем не менее, удивительно большое количество пользователей Steam по-прежнему используют эту операционную систему.

14 октября Microsoft прекратит поддержку Windows 10. В результате операционная система не получает обновлений безопасности и становится более уязвимой для вредоносных программ. Microsoft хочет подтолкнуть пользователей к переходу на более новую версию Windows 11.

Но, похоже, это не очень волнует пользователей — по крайней мере, геймеров. По данным опроса по аппаратному и программному обеспечению, проведенного платформой Steam, 44 процента респондентов по-прежнему используют Windows 10.Соответственно, 55 процентов пользователей уже обновили свою операционную систему до Windows 11.

Теоретически геймеры, использующие Steam на компьютере с Windows 10, могут продолжать играть даже после прекращения выпуска обновлений безопасности. Однако в этом случае они становятся более уязвимыми для вредоносных программ и ошибок. 

Если геймер по-прежнему хочет использовать Windows 10, Microsoft предоставит расширенные обновления безопасности. Однако они стоят 30 долларов в год.

Другой альтернативой может стать переход на SteamOS — специально разработанную для этой игровой платформы операционную систему. ОС разработана специально для игр и основана на Linux. SteamOS используется, например, на портативной консоли Steam Deck.

В любом случае все еще есть возможность обновиться до Windows 11. Пользователи Windows 10 получают обновление до новой операционной системы бесплатно. Но поскольку Windows 11 предъявляет более строгие требования к оборудованию, не все ПК смогут воспользоваться преимуществами обновления. У геймеров, которые предпочитают более мощные ПК для игр, в этом плане не должно возникнуть никаких серьезных проблем.

По данным Steam, несмотря на медленный темп разработки, пользовательская база Windows 11 неуклонно растет: если в сентябре 2024 года количество пользователей Windows 10 и 11 было практически одинаковым, то сейчас в Steam на Windows 11 играют на пять процентов больше людей.


#microsoft #игры #steam #windows 10 #геймеры
Источник: store.steampowered.com
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